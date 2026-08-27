Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

U. San Felipe se enfrentará ante Dep. Santa Cruz por la fecha 23

Dep. Santa Cruz se mide ante U. San Felipe en el estadio Municipal de San Felipe el sábado 29 de agosto a las 12:30 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

A partir de las 12:30 horas el próximo sábado 29 de agosto, Dep. Santa Cruz enfrentará a U. San Felipe en el estadio Municipal de San Felipe, por el duelo correspondiente a la fecha 23 del campeonato 2026.

Así llegan U. San Felipe y Dep. Santa Cruz

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Curicó Unido. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz cayó derrotado 0 a 1 ante Magallanes. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 7.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y U. San Felipe se impuso por 1 a 3.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 20 puntos (5 PG – 5 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (3 PG – 7 PE – 11 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 38 21 10 8 3 16
2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15
3 Magallanes 35 21 10 5 6 2
14 U. San Felipe 20 21 5 5 11 -22
15 Dep. Santa Cruz 16 21 3 7 11 -13

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs Dep. Santa Cruz: 29 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Magallanes: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs San Luis: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs D. Copiapó: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs U. San Felipe: 29 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Unión Española: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Iquique: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Recoleta: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
Horario U. San Felipe y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Independiente Riv. (M) pasó a Cuartos de Final con una victoria ante Aldosivi
13 horas hace
Real Madrid aplastó 4-1 a Real Sociedad con hat-trick de Kylian Mbappé
17 horas hace
Travely: equipaje de mano para volar ligero
1 día hace
Independiente Riv. (M) pasó a Cuartos de Final con una victoria ante Aldosivi
13 horas hace
Real Madrid aplastó 4-1 a Real Sociedad con hat-trick de Kylian Mbappé
17 horas hace
Anuncios
798264_0
Deportes Iquique y San Luis se miden por la fecha 23
797156_0
Por la fecha 21, Ñublense recibirá a D. Concepción
Anuncios
798268_0
Unión Española pretende extender su racha positiva ante Rangers
797155_0
Deportes Limache y Everton se encuentran en la fecha 21
798266_0
Magallanes necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
pablo monje-reyes
Análisis del PIB en la región de O’Higgins: claves para ampliar la base productiva regional
Anuncios
798611_2
O’Higgins logró una destacada actuación al conseguir una victoria por 3 a 1 ante Recoleta
798610_2
Goleada de Colo Colo 3 a 0 sobre Unión Española
797854_2
Santa Fe le gana por penales a River Plate y logra clasificar
ohiggins recoleta 1
O’Higgins vence a Recoleta y termina segundo del Grupo E en la Copa Chile
detenido chino
Detienen a sujeto de nacionalidad china por presunto delito de maltrato animal
neumaticos
40 toneladas de neumáticos serán valorizadas tras exitosa campaña de reciclaje en cuatro comunas de O’Higgins
Anuncios
Colbún 18-8 02
Comienzan Talleres Formativos del Programa “Energía Para Emprendedores Candelaria-Colbún”
PDI homicidio
Homicidio en Pichidegua: Sujeto dio muerte a su suegra con golpes y asfixia
basket escolar 1
El básquetbol protagoniza las Olimpiadas Escolares de Rancagua
accidente san vicente
Dos lesionados deja accidente vehicular en Carretera de la Fruta
Anuncios
labocar 1
Labocar investiga origen de incendio que dejó a una persona lesionada en Codegua
CONSEJO 1
Presidenta del CPLT encabezó jornada de fiscalización en O’Higgins
autos hidrogeno 2
Alumnos del Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue competirán en la final nacional de carrera de autos propulsados por hidrógeno verde
Moto 1
Según estudio: cómo conducir motocicletas reduce el estrés y fomenta la concentración
ohiggins recoleta 1
O’Higgins visita a Recoleta buscando sellar su clasificación en la Copa Chile
AutoElectrico consejos
¿Tiene un auto eléctrico o piensa comprarse uno?: cinco consejos para sacarle provecho
aceite motor días fríos
Con un aceite de motor adecuado en días fríos aseguras el máximo rendimiento de tu vehículo
bomberos region 2
Invertirán más de 8 mil millones de pesos en adquirir carros escala para Bomberos de seis comunas de O’Higgins