120 días para investigar delito de tráfico de drogas que terminó con cuatro inmuebles allanados en Pichilemu

Cuatro adultos de nacionalidad chilena fueron detenidos y formalizados por el delito de tráfico de drogas, en el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Pichilemu y el equipo MT0 de la Policía de Investigaciones.

La indagatoria permitió establecer la existencia de un grupo organizado que se dedicaría al tráfico de drogas y que, además, era investigado por infracciones a la Ley de Drogas y a la Ley de Control de Armas.

Durante la jornada se concretó el allanamiento de cuatro inmuebles. En dos de ellos fueron encontradas cantidades relevantes de sustancias ilícitas. En uno se incautó más de un kilo de cannabis, mientras que en el segundo domicilio se hallaron poco más de 200 gramos de la misma droga, además de cerca de un kilo de cocaína y otras cantidades de ketamina.

Los cuatro imputados fueron puestos a disposición del tribunal y formalizados por tráfico de drogas. El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados, petición que no fue acogida íntegramente por el tribunal. Ante esta resolución, el Ministerio Público presentó los recursos de apelación correspondientes, por lo que será la instancia superior la que deberá resolver respecto de las medidas cautelares.