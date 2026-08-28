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Cinco aprehendidos deja operativo de Carabineros por robo de vehículo

El procedimiento se gestó luego de que un grupo de sujetos intimidara con armas de fuego al conductor de un vehículo en la Ruta El Ácido.

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Carabineros de la Subcomisaría de Machalí recibió la alerta de CENCO para verificar un procedimiento por robo con intimidación registrado en la Ruta El Ácido, kilómetro 19, en la comuna de Machalí.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, alrededor de cinco sujetos, quienes se encontraban encapuchados y portaban armas de fuego, habrían intimidado al conductor de un station wagon Kia Sorento, sustrayendo el vehículo para posteriormente huir en dirección a la Ruta 5 Sur.

Ante esta situación, y gracias al rápido y coordinado despliegue policial, junto con el apoyo del sistema de geolocalización GPS del automóvil, Carabineros logró ubicar el vehículo y detener a cinco personas vinculadas al procedimiento.

Los detenidos fueron identificados como un joven de 20 años, quien mantenía antecedentes policiales y una orden judicial vigente, dos hombres de 19 y 24 años, ambos con antecedentes policiales y sin órdenes pendientes, además de dos adolescentes de 16 y 15 años, sin antecedentes policiales registrados.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de la Sección O.S.9 de Carabineros quedó a cargo de las diligencias investigativas destinadas a establecer la participación de los detenidos y esclarecer las circunstancias del ilícito. Asimismo, personal de LABOCAR realizó el levantamiento y análisis de evidencias asociadas al procedimiento.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la respectiva audiencia de control de detención.

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