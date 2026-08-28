Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Cobreloa vs San Marcos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato 2026

La previa del choque de Cobreloa ante San Marcos, a disputarse en Municipal de Calama el lunes 31 de agosto desde las 20:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

Cobreloa enfrentará a San Marcos, en el marco de la fecha 23 del campeonato 2026, el próximo lunes 31 de agosto a partir de las 20:00 horas, en Municipal de Calama.

Así llegan Cobreloa y San Marcos

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Unión Española. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 3 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos viene de perder contra Rangers por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 4 goles y recibieron 7.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el marcador favoreció a San Marcos con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el segundo puesto con 38 puntos (10 PG – 8 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (7 PG – 9 PE – 5 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 38 21 10 8 3 16
2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15
3 Magallanes 35 21 10 5 6 2
4 D. Antofagasta 34 21 9 7 5 14
8 San Marcos 30 21 7 9 5 7

Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs San Marcos: 31 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs San Luis: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Antofagasta: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Santiago Wanderers: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs Cobreloa: 31 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs D. Copiapó: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Recoleta: 10 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Curicó Unido: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario Cobreloa y San Marcos, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
VALORANT lleva sus finales a Badalona
1 hora hace
Abogados Cebrián es un referente en abogados de divorcio express en Madrid
3 horas hace
Juego de maletas 4Fly para cada aventura
4 horas hace
VALORANT lleva sus finales a Badalona
1 hora hace
Abogados Cebrián es un referente en abogados de divorcio express en Madrid
3 horas hace
Anuncios
797151_0
U. Católica vs O’Higgins: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del campeonato chileno
detenidos robo vehículo
Cinco aprehendidos deja operativo de Carabineros por robo de vehículo
Anuncios
detenidos rancagua
Nueva ronda mixta en el nororiente de Rancagua entrega positivos resultados
pukara la compania 1
Pukará de La Compañía quedará en manos de la UOH para su protección y puesta en valor
797152_0
Huachipato quiere volver a festejar frente a Coquimbo Unido
detenidos robo con violencia 2
Detienen a tres involucrados en robo con violencia de vehículo en Machalí
Anuncios
volantin 2
CGE inicia campaña nacional “Volantín Seguro 2026” para prevenir accidentes relacionados con las redes eléctricas durante las Fiestas Patrias
fiscalia pichilemu
120 días para investigar delito de tráfico de drogas que terminó con cuatro inmuebles allanados en Pichilemu
Vozinha en Colo-Colo
Vozinha en Colo-Colo: ¿terminará bien el fichaje del agente libre más cotizado?
detenido pichidegua
Acusado de homicidio de mujer en Pichidegua fue detenido tras denuncia por robo de vehículo
798264_0
Deportes Iquique y San Luis se miden por la fecha 23
797156_0
Por la fecha 21, Ñublense recibirá a D. Concepción
Anuncios
1 pedro gomez rojas
Homenaje a don Pedro Gómez Rojas: un legado fitosanitario de más de cinco décadas en el SAG
798266_0
Magallanes necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
pelequen transporte 1
Transportes refuerza conectividad hacia Pelequén ante llegada de cerca de 300 mil peregrinos por Fiesta de Santa Rosa
798267_0
U. San Felipe se enfrentará ante Dep. Santa Cruz por la fecha 23
Anuncios
olivar 4 1
Adultos mayores de Olivar disfrutaron jornada de hidrogimnasia en el Estadio El Teniente
PELEQUEN 1
Santuario de Santa Rosa se prepara para recibir una vez más a miles de peregrinos
olivar 3 1
15 mujeres de Olivar se certificaron en técnicas de inspección de frutas de exportación
QUELTEHUE 1
Circuito Queltehue invita a descubrir la biodiversidad de Chuchunco en Mostazal
olivar 2 1
Olivar fortalece coordinación con Educación para abordar desafíos de las comunidades escolares
detenidos san fernando 1
San Fernando: Recuperan vehículo robado y encuentran armas de fuego
fallecimiento bombero
Lamentan fallecimiento de bombero activo de la Primera Compañía de Machalí
ohiggins recoleta 1
Bovaglio tras clasificar en Copa Chile: «No podíamos considerar este partido como un trámite»