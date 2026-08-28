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Colo Colo enfrenta a Audax Italiano buscando seguir en la cima de la tabla

Te contamos la previa del duelo Colo Colo vs Audax Italiano, que se enfrentarán en Monumental el próximo domingo 30 de agosto a las 17:30 horas. Franco Jimenez Lazo será el árbitro del partido.

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El duelo correspondiente a la fecha 21 del campeonato chileno se jugará el próximo domingo 30 de agosto a las 17:30 horas.

Así llegan Colo Colo y Audax Italiano

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno

Colo Colo derrotó por 2 a 1 a Universidad de Chile en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 8 goles y ha convertido 13.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

Audax Italiano sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con U. La Calera. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 5 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Colo Colo resultó vencedor por 0 a 1.

El local está puntero con 49 puntos (16 PG – 1 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG – 7 PE – 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Franco Jimenez Lazo.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 U. Católica 33 20 10 3 7 14
4 Palestino 33 20 10 3 7 5
13 Audax Italiano 22 20 5 7 8 -3

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Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Huachipato: 6 de septiembre – 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs D. Concepción: 13 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Coquimbo Unido: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs D. Concepción: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs O'Higgins: 13 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs U. Católica: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
Horario Colo Colo y Audax Italiano, según país
  • Argentina: 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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