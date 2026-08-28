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Huachipato quiere volver a festejar frente a Coquimbo Unido

La previa del choque de Coquimbo Unido ante Huachipato, a disputarse en el Coloso del llano el domingo 30 de agosto desde las 20:00 horas. El árbitro será Nicolás Gamboa Reyes.

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Coquimbo Unido enfrentará a Huachipato, en el marco de la fecha 21 del campeonato chileno, el próximo domingo 30 de agosto a partir de las 20:00 horas, en el Coloso del llano.

Así llegan Coquimbo Unido y Huachipato

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido sacó un empate por 1 en su visita a D. Concepción. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno

Huachipato viene de perder contra Deportes Limache por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 6 goles y recibieron 17.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el marcador favoreció a Coquimbo Unido con un marcador de 1-3.

El local se ubica en el noveno puesto con 26 puntos (7 PG – 5 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (7 PG – 3 PE – 10 PP).

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Nicolás Gamboa Reyes será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 U. Católica 33 20 10 3 7 14
9 Coquimbo Unido 26 19 7 5 7 2
12 Huachipato 24 20 7 3 10 -10

Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 16: vs U. Concepción: 2 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Universidad de Chile: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Colo Colo: 6 de septiembre – 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs U. Concepción: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs O'Higgins: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
Horario Coquimbo Unido y Huachipato, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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