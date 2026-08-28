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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Se enfrentan D. Copiapó y D. Antofagasta por la fecha 23

En la previa de D. Copiapó vs D. Antofagasta, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 30 de agosto desde las 12:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

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El próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 12:30 horas, D. Antofagasta enfrenta a D. Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, por el duelo correspondiente a la fecha 23 del campeonato 2026.

Así llegan D. Copiapó y D. Antofagasta

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó fue derrotado en el Municipal de Recoleta Leonel Sánchez frente a Recoleta por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 8 goles y tiene 10 a favor.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

D. Antofagasta viene de vencer a Deportes Temuco en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 12 goles y 3 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Antofagasta se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo puesto con 30 puntos (8 PG – 6 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (9 PG – 7 PE – 5 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 38 21 10 8 3 16
2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15
3 Magallanes 35 21 10 5 6 2
4 D. Antofagasta 34 21 9 7 5 14
10 D. Copiapó 30 21 8 6 7 0

Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs D. Antofagasta: 30 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs San Marcos: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Magallanes: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs U. San Felipe: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs D. Copiapó: 30 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Recoleta: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Cobreloa: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs San Luis: 15 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs San Marcos: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario D. Copiapó y D. Antofagasta, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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