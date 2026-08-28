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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Escuela de fútbol busca sacar a los niños de las pantallas en La Granja

La iniciativa deportiva reúne a niños de distintos sectores de Rancagua y tiene entre sus principales objetivos, fomentar la actividad física, la convivencia y los valores.

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Con un balón en los pies, ejercicios físicos y mucho entusiasmo, un grupo de niños y niñas se reúne cada viernes en dependencias del Club Deportivo La Granja, para participar de un taller de baby fútbol, que busca ser mucho más que una instancia deportiva.

La iniciativa forma parte de los talleres deportivos de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Rancagua y nació a partir del trabajo comunitario de la Organización Social, Cultural y Deportiva Vecinos Unidos por la Granja, presidida por Gabriela Droguett Bravo.

Actualmente, los entrenamientos se desarrollan los viernes, entre las 16:30 y las 18:30 horas, aunque en algunas jornadas se extienden hasta cerca de las 19:00 horas. La asistencia fluctúa de acuerdo con la época del año y los horarios escolares, alcanzando en los meses de mayor convocatoria hasta 27 participantes.

Para Luis Ibarra, monitor deportivo del taller, la formación de los menores no se limita a enseñarles técnicas futbolísticas, ya que «primero que todo, son los valores, los valores deportivos y como personas», explica.

El exfutbolista profesional asumió como tallerista durante el año y se encontró con un grupo que, a su juicio, tenía una buena base en materia de convivencia y comportamiento. «Se nota que en la casa hacen un buen trabajo los apoderados. No me ha costado tanto esa parte, la parte valórica, porque estos niños, se nota que están bien educaditos desde la casa», señala.

Explica Ibarra que, con esa base, su trabajo se ha concentrado principalmente en fortalecer las capacidades deportivas de los participantes, y que, al incorporarse al taller detectó algunas falencias en el aspecto físico, por lo que comenzó a desarrollar ejercicios que combinan preparación física y técnica.

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«Le hemos dado mucho a la parte física a los niños. Trabajamos harto, trabajito técnico, físico-técnico, y después tratamos de terminar con 40 minutos de juego dentro de la cancha», relata.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa, es ofrecer a los niños una alternativa de actividad durante su tiempo libre, especialmente frente al creciente uso de teléfonos, computadores y videojuegos.

Ese propósito es compartido por Gabriela Droguett, quien explica que la escuela surgió precisamente con la intención de generar un espacio de encuentro y actividad para los menores del sector. «El propósito principal es sacarlos del teléfono, de los computadores, de un ambiente que no sea grato para ellos. Que lo principal de su vida sea estudiar y hacer algo, conocer otro mundo, todo lo que es el fútbol o el vóleibol o el básquetbol», plantea.

Por ahora, el fútbol es la disciplina que concentra la actividad, aunque la dirigente reconoce que su aspiración es ampliar en el futuro la oferta deportiva.

Aunque el taller se desarrolla en La Granja, la convocatoria no se limita exclusivamente a los niños de esa población. Gabriela Droguett cuenta que actualmente participan menores provenientes de distintos sectores de Rancagua, entre ellos Santa Cruz de Triana, La Bonilla y otros puntos de la ciudad.

La escuela, además, se ha construido principalmente a partir del esfuerzo de las propias familias. De acuerdo con la dirigente, los apoderados han organizado actividades y beneficios para reunir recursos destinados a cubrir algunas necesidades de los niños.

«Hay muchos niños nuevos que han estado llegando y están sin uniforme. Para poder comprar la indumentaria a los niños, cosa que se vean todos ordenaditos y cuando salgan a campeonato tengan su propio uniforme», explica.

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La organización funciona sin fines de lucro y, según Droguett, el apoyo municipal se ha traducido principalmente en la disposición de un profesor de deportes. El resto de las necesidades se ha abordado mediante el esfuerzo de los propios apoderados.

Actualmente participan menores provenientes de distintos sectores de Rancagua, entre ellos Santa Cruz de Triana, La Bonilla y otros puntos de la ciudad.

Una cancha para todos

La inclusión también es parte de la experiencia. Entre los participantes hay niñas que se integran a los entrenamientos junto a los niños, compartiendo los mismos ejercicios y partidos.

«Participa con los niños sin ningún problema. La tratan bien, es una más del taller», cuenta Ibarra respecto de una de las pequeñas que participa habitualmente.

La dirigente también destaca el caso de un niño con discapacidad que asiste a Teletón y que encontró en este espacio una oportunidad para desarrollar sus capacidades motrices.

«Imagínense, tengo hasta un niño que es discapacitado, que va a la Teletón y míralo, ahí está jugando con el perro. Aquí aprendió a jugar, a caminar, a correr. Entonces dígame que no es otro mundo», comenta con entusiasmo.

Para quienes impulsan la iniciativa, esas experiencias reflejan el verdadero sentido del taller: utilizar el deporte como una herramienta de integración, aprendizaje y desarrollo personal.

Gabriela Droguett y Luis Ibarra, encargados del Tallr de fútbol en el Club Deportivo la Granja.
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