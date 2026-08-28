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Exposición “La importancia de jugar” está en la Casa de la Cultura de Rancagua

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El artista regional Roberto Michelsen Figueroa presentó su exposición “La importancia de jugar”, una propuesta que invita a recuperar la creatividad, la imaginación y la capacidad de sorprendernos a través del arte.

La muestra corresponde a la séptima exposición de artistas de la región de O’Higgins impulsada por el Rotary Club Machalí y reúne el resultado de 90 días de creación, donde el juego se transformó en una herramienta de expresión artística. La exposición estará disponible en la Casa de la Cultura de Rancagua hasta el 29 de agosto de 2026.

Amanda Mellado y Pamela González.
Felipe Muñoz y Margarita Vera.
José Carrion y Sergio Arce.
Luis Miguel Cerda, Viviana Cerda y Marielena Lantadilla.
Manuel Olmos, Manuel Muñoz, Gaston Escudero, Francine Quintana y Luis Muñoz.
Pamela González, Matías Mellado, Rosario Maturana, Miguel González y Amanda Mellado.
Roberto Micheelsen, Brenda Micheelsen y Miguel González.
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