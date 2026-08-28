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HORÓSCOPO DEL VIERNES 28 DE AGOSTO

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).
Las relaciones sentimentales que parecían en punto muerto se agitan con nuevos condicionantes que te darán que pensar sobre el punto al que quieres llevar tu relación, seguramente hacia algo definitivo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Atraviesas un momento muy propicio para aprender algo que te ilusiona. Tus sentidos más creativos estarán a flor de piel durante este fin de semana. Los proyectos profesionales se agolpan en tu cabeza, y se vislumbran grandes éxitos en tu carrera.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Tendrás gratas sorpresas en el amor si inicias una relación sentimental; vivirás momentos muy románticos que guardarás para siempre. En lo profesional, percibirás honorarios extras que consolidarán tu permanencia en la empresa.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Hoy la monotonía se apoderará de ti y te sumirá en un trance del que te costará salir. Es el momento de un cambio, y quizá un nuevo trabajo menos aburrido y más creativo sea una solución. Intenta llenar los huecos vacíos de tu rutina.

LEO (23 julio – 22 agosto).
Inicias un periodo decisivo para todo lo relacionado con tu profesión o estudios, y deberás manejar con habilidad e inteligencia tus recursos, porque de ello dependerá que es un paso adelante en tu calidad de vida.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Vive el presente. Con las obvias salvedades, debes disfrutar de lo que hoy toca, sin agobiarte tanto por un futuro en el que tal vez no puedas sacar partido a todo lo que ahora estás almacenando.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Tu vida social va a transformarse y te van a invitar a reuniones o fiestas a las que antes no acudías. Trata de ponerte en situación y eleva tu autoestima al lugar que merece. Hay alegría en tu vida, disfruta de las emociones que te depara el futuro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Hoy es un buen día para dedicarte a todo aquello que alguna vez te ha llamado la atención pero a lo que nunca le has dedicado tiempo. La lectura puede favorecer tu espíritu crítico y ampliar tus conocimientos sobre países a los que te gustaría viajar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Buen momento para todo lo relacionado con negocios inmobiliarios, compra de terrenos o alquileres. Si estas pensando en cambiar de casa, encontrarás lo que buscas, pero déjate aconsejar por tus familiares más expertos en el tema.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Empezarás con buen pie un fin de semana temprano y es que con toda probabilidad vas a ser el signo del espectro astral que más disfrute con los planes festivos. Contarás con la compañía adecuada, con al que, además, puede llegar a establecer una relación distinta de la que ya tienes.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Tu popularidad sube como la espuma, despertarás la admiración y la atención de muchas personas, lo cual deberías aprovechar, además de para divertirte, para conocer gente interesante

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).
En los temas de salud, parece que lo peor ya ha pasado, pero deberás concentrarte y concienciarte en abandonar los malos hábitos para no dar más sustos a la gente que te quiere y se preocupa por ti.

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