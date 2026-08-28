Mucho más que un pase de ronda: El verdadero valor de seguir vivos en Copa Chile

La reciente clasificación de O’Higgins a la siguiente fase de la Copa Chile, tras derrotar a domicilio por 3-1 a Deportes Recoleta y asegurar el segundo puesto del Grupo E con 11 unidades, representa un tanque de oxígeno vital en un momento donde el panorama en el torneo local se vislumbra complejo y cuesta arriba.

Avanzar en el certamen copero no es una mera anécdota de calendario; es una plataforma de redención y crecimiento para el plantel dirigido por Lucas Bovaglio.

El primer gran mérito de este logro radica en el enfoque mental. Enfrentar a rivales de divisiones inferiores suele ser una trampa silenciosa en la que los clubes de Primera División caen por soberbia, descuidando la concentración y la motivación frente a un oponente que se envalentona.

Al negarse a tratar el partido como un simple «trámite» y encararlo con la máxima seriedad, O’Higgins demostró madurez e hidalguía deportiva, logrando marcar diferencias reales cuando el trámite lo exigió.

Además, la Copa Chile ha demostrado ser un laboratorio de competitividad interna indispensable. En una campaña donde las lesiones complejas, como la luxación de codo que mantiene descartado a Bryan Rabello, y las suspensiones de jugadores habituales como Felipe Faúndes y Bastian Yáñez amenazan con debilitar la estructura del equipo, la respuesta de la plantilla secundaria ha sido ejemplar. Ver a Tomás Avilés completar los 90 minutos y marcar un gol, o al «Chino» Toloza sumando más de 45 valiosos minutos en cancha, confirma que la segunda línea está lista para dar batalla. Como bien señaló Bovaglio, estas oportunidades demuestran que «el grupo está vivo y comprometido».

Cuando los jugadores alternativos alzan la mano para demostrar que «quieren colaborar», el cuerpo técnico gana variantes y, sobre todo, la tranquilidad de que nadie se ha bajado del barco.

Por último, el fútbol vive de la identidad y la ilusión. El premio por este avance es un atractivo duelo regional frente a Deportes Santa Cruz. Este cruce no solo encenderá la pasión y rivalidad sana entre dos representantes de la región, sino que servirá de impulso anímico fundamental antes de retomar la exigente tarea de sumar puntos en la liga frente a rivales de peso como Universidad Católica.

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La Copa Chile no es una distracción; es un catalizador. Para el «Capo de Provincia», seguir vivo en el torneo es recordar de qué está hecho y demostrar que hay plantel de sobra para pelear en todos los frentes.