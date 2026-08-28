Poeta regional debuta en la novela negra con una historia cargada de misterio y crítica social

De la poesía a la novela negra. Ese es el nuevo desafío literario que asumió el escritor y poeta regional Héctor Cabaña Gajardo, quien sorprende con el lanzamiento de su primera novela “El Silencio Opaco de la Sangre” publicada por Film Noir Editorial.

Con una trayectoria construida desde la lírica, que incluye títulos como Gris y Letra Escarlata, Oraciones al Dios del Dolor y Reencuentro con mi Valle de Lágrimas, además de su participación en la Colección Autores de la región de O’Higgins, el autor oriundo de Machalí se adentra ahora en los códigos de la narrativa policial para presentar una historia marcada por el misterio, el dolor y una profunda mirada crítica.

La novela sigue a Tácet, un periodista en declive, golpeado por sus propios pecados y dolores, quien recibe el encargo de cubrir una extraña muerte ocurrida en pleno centro de la ciudad. Lo que inicialmente parece un hecho aislado comienza a revelar una oscura red criminal, llevando al protagonista a internarse en los rincones más sombríos de una urbe que se muestra deteriorada y herida por dentro.

A través de esta investigación, Cabaña Gajardo construye una trama que va más allá del misterio y la búsqueda de respuestas. El crimen se transforma en una puerta de entrada para observar las fracturas de una sociedad contemporánea donde la violencia, la corrupción, la soledad y el dolor forman parte del paisaje “Mi objetivo con este libro es que los lectores de poesía y narrativa no solo sigan una intriga policial, sino que reflexionen activamente sobre las heridas de nuestra sociedad actual”, explica el escritor.

Así, El Silencio Opaco de la Sangre busca encontrarse con lectores que, además de disfrutar una historia de suspenso, quieran detenerse en aquello que ocurre detrás del crimen y de sus protagonistas. Una propuesta donde el género noir se convierte en vehículo para la reflexión y la crítica social.

Héctor Cabaña Gajardo, escritor y poeta machalino, presenta su primera novela negra, El Silencio Opaco de la Sangre, marcada por el misterio y la crítica social.

UNA PREVENTA CON BENEFICIOS PARA LOS LECTORES

La novela se encuentra en sus últimos días de preventa digital, etapa en la que los lectores podrán acceder a un precio rebajado antes de su llegada masiva a librerías durante septiembre. Quienes aseguren su ejemplar durante este periodo tendrán además la posibilidad de retirar el libro firmado por el autor y compartir con él durante el lanzamiento oficial, instancia que se desarrollará durante septiembre.

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La preventa se encuentra disponible a través de los canales oficiales de Film Noir Editorial y de las redes sociales de Héctor Cabaña Gajardo.

UNA TRAYECTORIA LIGADA A LAS LETRAS

Héctor Cabaña Gajardo cuenta con una trayectoria de varios años vinculada a la poesía y la literatura. Entre sus publicaciones se encuentran Gris y Letra Escarlata (2013), Oraciones al Dios del Dolor (2014), Reencuentro con mi Valle de Lágrimas (2015), obra incluida en la Colección Autores de la región de O’Higgins, y una reedición ampliada de Oraciones al Dios del Dolor (2021). A ellas se suma 19 20 21, publicada en 2022, y ahora El Silencio Opaco de la Sangre, su primera incursión en la novela policial.

Desde Machalí, el escritor ha desarrollado una propuesta centrada en explorar los rincones más profundos de la condición humana, utilizando el misterio, el dolor y ahora el crimen como elementos para construir relatos que buscan dejar algo más que entretención en quien los lee.

La obra llega de la mano de Film Noir Editorial, sello independiente orientado a descubrir y difundir nuevos talentos de las letras iberoamericanas, reuniendo actualmente a autores vinculados a la poesía y distintos géneros narrativos.

Con este nuevo desafío, Cabaña Gajardo deja por un momento los versos para internarse en las calles oscuras de la novela negra, llevando consigo una mirada que nació en la poesía y que ahora encuentra en el crimen una nueva forma de contar y cuestionar la realidad.