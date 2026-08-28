Pukará de La Compañía quedará en manos de la UOH para su protección y puesta en valor

Hay lugares que cuentan la historia mucho antes de que existieran los libros. Uno de ellos está en plena Región de O’Higgins, en la comuna de Graneros, hablamos del Pukará de La Compañía, una antigua fortaleza indígena emplazada en la cumbre del Cerro Grande de La Compañía y considerada el sitio más austral del Tawantisuyu conocido con evidencia científica de actividades estatales del Imperio Inca.

Hoy este tesoro arqueológico regional está dando un paso que podría cambiar su historia gracias a un acuerdo alcanzado en el marco del juicio por daño ambiental iniciado en 2021 permitirá que las aproximadamente 65 hectáreas del Cerro Grande de La Compañía sean transferidas a la Universidad de O’Higgins (UOH), institución que asumirá su protección, recuperación y puesta en valor.

La decisión fue sancionada por el Segundo Tribunal Ambiental a comienzos de agosto de 2026, luego de que el acuerdo fuera aprobado en mayo por el Comité de Medio Ambiente y el Pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Para O’Higgins, se trata de una noticia que abre una enorme puerta, convertir un sitio arqueológico de relevancia nacional e internacional en un espacio permanente para la investigación, la educación patrimonial, la formación de estudiantes y el encuentro con la comunidad “Desde 2023 hemos trabajado junto con el Consejo de Defensa del Estado y distintas instituciones y organizaciones regionales para que este Monumento Histórico tenga una oportunidad real de conservación, investigación y puesta en valor”, destacó la rectora de la UOH, Fernanda Kri.

La autoridad agregó que “asumir su propiedad y gestión representa una responsabilidad histórica, pero también una enorme oportunidad para que la Universidad ponga sus capacidades de la universidad al servicio del patrimonio, el conocimiento y el desarrollo de la Región de O’Higgins”.

El Pukará de La Compañía se prepara para una nueva etapa bajo el resguardo de la UOH, que asumirá su protección y puesta en valor. Foto: Código Andino.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL PUKARÁ DE LA COMPAÑÍA?

Para entender la relevancia de este lugar hay que mirar varios siglos atrás. En lo alto del Cerro Grande de La Compañía, a unos 667 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la fortaleza indígena o pukará, mientras que en sectores más bajos existen vestigios que dan cuenta de ocupaciones anteriores a la llegada del Imperio Inca.

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Las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas han identificado al menos tres grandes momentos de ocupación. El primero corresponde a pueblos originarios del territorio, entre los años 1310 y 1440; luego aparece la ocupación vinculada al Imperio Inca, entre 1430 y 1530; y luego el lugar habría sido utilizado por habitantes de la zona durante el proceso de resistencia frente a la conquista española.

Sus muros, recintos, depósitos de alimentos y restos de cerámica son algunas de las evidencias que permiten reconstruir parte de esta historia y uno de los principales atractivos para la ciencia es que el Pukará de La Compañía es considerado el sitio arqueológico más austral conocido donde existe evidencia científica de actividades estatales del Imperio Inca. Sin embargo, pese a su importancia, durante décadas ha sido poco estudiado.

A fines de la década de 1990 se registraron diversas intervenciones en el lugar, entre ellas la apertura de caminos para vehículos pesados, daños en estructuras arqueológicas, modificaciones del sendero original y afectaciones a la flora nativa y recién en 1992 e Pukará fue declarado Monumento Histórico, pero su condición de propiedad privada hizo más compleja su protección y dificultó el desarrollo de investigaciones permanentes.

Una de las situaciones más complejas ocurrió en junio de 2021, cuando se realizó una excavación en la plaza intramuros de la fortaleza para instalar las bases de una tercera antena de telecomunicaciones que por el ingreso de maquinaria pesada provocó daños en sectores de los muros perimetrales.

Estos hechos dieron origen a la demanda presentada el 15 de septiembre de 2021 por el Estado de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado ante el Segundo Tribunal Ambiental. En ese escenario comenzó a tomar forma la alternativa que hoy se concreta, que el sitio quedara bajo administración pública y con una institución capaz de desarrollar un trabajo de largo plazo.

El Cerro Grande de La Compañía en Graneros, guarda vestigios de la presencia inca en el valle del Cachapoal y ahora será objeto de nuevas investigaciones arqueológicas. Foto: Código Andino.

UNA GESTIÓN QUE COMENZÓ EN 2023

El interés de la Universidad de O’Higgins por hacerse cargo del Pukará nació el 13 de junio de 2023, cuando el entonces rector de la UOH, Rafael Correa, manifestó formalmente al CDE el interés de la casa de estudios por asumir la gestión del sitio, a lo que dio continuidad la rectora Fernanda Kri y presentó una propuesta para que la UOH asumiera las obligaciones de reparación y compensación a cambio de recibir la propiedad del cerro. Desde entonces, la UOH, el Consejo de Defensa del Estado y las empresas demandadas desarrollaron un proceso de trabajo que finalmente permitió alcanzar el acuerdo aprobado por el Segundo Tribunal Ambiental.

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Con la transferencia de la propiedad se abre también una oportunidad para la investigación científica “La propiedad del cerro permitirá convertir el Pukará en un espacio permanente de generación y difusión de conocimiento, desarrollar investigaciones arqueológicas y arqueobotánicas sostenidas y atraer a especialistas y estudiantes de Chile y del extranjero. Se abre una oportunidad excepcional para estudiar la expansión incaica y la historia de las sociedades que habitaron el valle del Cachapoal desde una perspectiva científica y regional”, explicó el Prorrector de la UOH, Álvaro Cabrera.

Y es justamente allí donde el Pukará puede adquirir una nueva dimensión como un lugar que se debe proteger y como un espacio donde las nuevas generaciones puedan aprender, investigar y conectarse con la historia del territorio que habitan.

Y es que el acuerdo contempla una serie de medidas destinadas a recuperar y proteger el lugar, entre ellas está la recuperación de las áreas que fueron intervenidas, la eliminación del acceso vehicular a la cumbre, la habilitación de un circuito peatonal de aproximadamente 700 metros, la construcción de un cierre periférico, el retiro de una de las antenas existentes y la elaboración de un Plan de Manejo del Monumento Histórico. Este plan será clave para definir cómo se podrá utilizar el sitio, priorizando la investigación científica, la educación, las prácticas rituales de los pueblos indígenas de la provincia de Cachapoal y la visita del público, siempre teniendo como prioridad su conservación.

También se contempla trabajar con universidades chilenas y extranjeras, desarrollar programas de educación y difusión patrimonial y establecer un modelo de gobernanza que considere, entre otros actores, al Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipalidad de Graneros; y a futuro podrían evaluarse iniciativas como un museo de sitio o centro de interpretación, senderos interpretativos, reconstrucciones virtuales mediante tecnología, programas educativos para escolares y experiencias de turismo arqueológico sostenible.

La apuesta es que el Pukará deje de ser un lugar conocido principalmente por especialistas y se convierta en un patrimonio cercano para los habitantes de O’Higgins “Queremos que el Pukará deje de ser un patrimonio poco conocido y se transforme en un patrimonio vivo: protegido, investigado y vinculado con la comunidad”, expresó la rectora Fernanda Kri.