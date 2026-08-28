Transportes refuerza conectividad hacia Pelequén ante llegada de cerca de 300 mil peregrinos por Fiesta de Santa Rosa

En el marco de la celebración de una nueva fiesta religiosa de Santa Rosa de Pelequén, el alcalde de Malloa, Luis Barra Villanueva, junto a la gerente de pasajeros de EFE Central, Paula Fernández, realizaron un recorrido por la Estación Pelequén, constatando en terreno que el recinto se encuentra preparado para recibir las detenciones de trenes durante esta importante festividad.

Este hito refleja el trabajo coordinado entre la Municipalidad de Malloa y EFE Central, con el objetivo de facilitar el traslado de vecinos, vecinas y visitantes que llegarán hasta la comuna para participar de esta tradicional celebración.

La coordinación contempla las condiciones necesarias para recibir a quienes opten por el transporte ferroviario, contribuyendo a una llegada más segura y ordenada a Pelequén durante los días de mayor afluencia.

Se esperan a 300 mil personas

Ante la llegada de cerca de 300 mil personas que cada año participan de la tradicional Fiesta de Santa Rosa de Pelequén, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de O’Higgins informó una serie de medidas especiales destinadas a reforzar la conectividad hacia la comuna de Malloa y facilitar el desplazamiento de quienes asistirán a la festividad.

Una de las principales medidas será la operación especial de EFE Central durante los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto, periodo en que el servicio Alameda–Rancagua–San Fernando realizará detenciones extraordinarias en la estación Pelequén, permitiendo a los pasajeros acceder directamente a la localidad mediante transporte ferroviario. Los pasajes estarán disponibles a través de los canales habituales de venta del servicio y, adicionalmente, en la propia estación Pelequén se habilitará un punto de venta con pago electrónico mediante Transbank y un sistema especial de control de embarque para ordenar el flujo de pasajeros.

EFE habilitará una detención especial de trenes en Pelequén y se reforzará la oferta de buses desde distintas comunas de O’Higgins.

Refuerzo de buses desde distintas comunas

A la operación ferroviaria se sumará un refuerzo de los servicios de buses rurales e interurbanos. La A.G.T. Galgo Ómnibus, que cuenta con una flota de 80 buses, mantendrá sus servicios habituales desde comunas como Rancagua, San Fernando, San Vicente, Requínoa, Quinta de Tilcoco, Pichidegua, Las Cabras y Peumo.

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Además, la Seremi de Transportes autorizó que distintos operadores puedan extender temporalmente hacia Pelequén hasta un 30% de la flota que mantienen inscrita en el Registro Nacional de Transporte, permitiendo sumar servicios provenientes principalmente de San Fernando, Chimbarongo y San Vicente de Tagua Tagua.

Estas autorizaciones se sumarán a los servicios regulares que circulan por Ruta 5 Sur y Ruta 66, los que continuarán funcionando normalmente durante los días de la festividad.

Llamado a planificar los viajes

Desde Transportes y CONASET se hizo un llamado a quienes se trasladen hasta Pelequén a planificar sus viajes con anticipación y privilegiar el transporte público, considerando el importante aumento de vehículos y peatones que se espera durante las jornadas de mayor concurrencia.

“Sabemos que la Fiesta de Santa Rosa de Pelequén convoca cada año a miles de personas, por eso hemos trabajado para reforzar la conectividad y ofrecer alternativas de transporte público seguras y ordenadas. Tendremos detenciones especiales de trenes y refuerzo de buses desde distintas comunas de la región. Nuestro llamado es a planificar el viaje con anticipación, privilegiar el transporte público y, si van a conducir, hacerlo con responsabilidad, respetando la señalización y las indicaciones de Carabineros y fiscalizadores”, señaló el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de O’Higgins, Julio Gutiérrez Sepúlveda.