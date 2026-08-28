Trump anuncia “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela y asegura que permitirá duplicar las reservas de EEUU

(EUROPA PRESS) –

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un acuerdo petrolero con el Gobierno de Venezuela que, según afirmó, permitirá a Estados Unidos obtener el control mayoritario sobre reservas probadas de más de 65.000 millones de barriles y duplicar sus reservas de petróleo.

«¡Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial!», afirmó Trump en una publicación en sus redes sociales. Según el mandatario, el pacto fue impulsado bajo su dirección por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en colaboración con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una asociación con el sector privado.

Trump sostuvo que el acuerdo permitirá a Estados Unidos acceder a reservas de petróleo venezolanas «sin coste alguno para el contribuyente estadounidense» y contribuirá a reducir de manera sustancial el precio de los carburantes en el país a largo plazo.

El anuncio se produce en momentos en que el precio de los combustibles constituye una de las preocupaciones económicas de las familias estadounidenses. Trump tiene previsto reunirse el próximo martes con directivos de las principales petroleras del país para abordar los elevados precios de la gasolina, según Bloomberg.

El mandatario también afirmó que el acuerdo contribuirá a la recuperación económica de Venezuela y destacó la relación entre Washington y Caracas tras la intervención estadounidense y la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

Rubio cifra en casi 100.000 millones de dólares la inversión

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el acuerdo como «una gran victoria» tanto para Estados Unidos como para Venezuela.

«(Este acuerdo) demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump está impulsando victorias de ‘América Primero’: asegurando reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro Hemisferio y reduciendo los precios de la gasolina aquí en casa», sostuvo Rubio.

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El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el pacto generará casi 100.000 millones de dólares —unos 86.000 millones de euros— en inversión privada, además de miles de empleos y apoyo para la reconstrucción de la economía venezolana.

Rodríguez proyecta más de 209.000 millones de dólares en tributos

Por su parte, Delcy Rodríguez afirmó que el acuerdo permitirá aumentar considerablemente la producción petrolera venezolana mediante la participación de operadores privados.

La presidenta encargada indicó que el plan contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión superior a los 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en ingresos tributarios para el Estado venezolano.

«Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales», sostuvo Rodríguez.

La mandataria señaló además que el objetivo es avanzar hacia la consolidación de Venezuela como una potencia energética y utilizar sus reservas para impulsar el desarrollo nacional, la generación de empleo y el bienestar de la población.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles. Estados Unidos, en tanto, posee reservas probadas cercanas a los 38.000 millones de barriles.

De concretarse las cifras planteadas por Trump, el volumen de reservas venezolanas involucrado en el acuerdo superaría ampliamente las reservas probadas actualmente contabilizadas en Estados Unidos.