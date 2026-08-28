U. Católica vs O’Higgins: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del campeonato chileno

O'Higgins y U. Católica se enfrentarán en el estadio Claro Arena el próximo lunes 31 de agosto desde las 20:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 del campeonato chileno.

Así llegan U. Católica y O'Higgins

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica viene de caer por 1 a 2 frente a Ñublense. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos del campeonato chileno

O'Higgins perdió ante Palestino por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 9.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y O'Higgins se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 33 puntos (10 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (7 PG – 3 PE – 10 PP).

Juan Lara Luco fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22 2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12 3 U. Católica 33 20 10 3 7 14 4 Palestino 33 20 10 3 7 5 11 O'Higgins 24 20 7 3 10 -7

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Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 22: vs Everton: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Palestino: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Audax Italiano: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 22: vs U. La Calera: 6 de septiembre – 14:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Audax Italiano: 13 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Huachipato: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Horario U. Católica y O'Higgins, según país

Argentina: 21:45 horas

Colombia y Perú: 19:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas

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