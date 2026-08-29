90 minutos para un 0-0: Santa Cruz y San Felipe repartieron bostezos

Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe igualaron 0-0 este sábado en el Estadio Municipal de San Felipe, por la fecha 23 de la Liga de Ascenso. El encuentro estuvo marcado por el bajo nivel futbolístico de ambos equipos, con pocas ocasiones de peligro y escasas emociones durante los 90 minutos.

Con este resultado, Santa Cruz se mantiene penúltimo en la tabla con 17 puntos, mientras que San Felipe ocupa el decimotercer lugar con 21 unidades.

El elenco dirigido por Dalcio Giovagnoli deberá buscar sumar de a tres en las próximas jornadas para intentar salir de la parte baja de la clasificación y alejarse de los puestos de descenso.

Su siguiente encuentro será como dueño de casa, recibiendo el próximo sábado a Unión Española en el estadio Joaquín Muñoz García (18h).