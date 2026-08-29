Cena Solidaria Instituto Sagrado Corazón reunió a 150 personas en situación de calle en una jornada de encuentro y solidaridad

Con una mesa preparada para compartir, conversar y disfrutar de un momento diferente, recientemente se realizó la Cena Solidaria Instituto Sagrado Corazón, iniciativa que reunió a cerca de 150 personas en situación de calle y familias en condición de vulnerabilidad.

La actividad fue organizada por el Instituto Sagrado Corazón de Rancagua, en conjunto con el Centro General de Padres y con la colaboración de la Parroquia San Francisco de Asís, instituciones que desde hace tiempo mantienen un vínculo con personas que llegan hasta el templo en busca de alimentación y apoyo.

La iniciativa nació a partir del trabajo que el establecimiento realiza durante los primeros sábados de cada mes, cuando sus integrantes colaboran con el desayuno que se entrega en la parroquia. En ese espacio fueron conociendo las historias de quienes participan y surgió la invitación a compartir también una cena especialmente preparada para ellos.

Cada curso del colegio asumió la responsabilidad de preparar una mesa, generando un ambiente de encuentro y fraternidad. La jornada permitió que los asistentes recibieran alimentos y que pudieran sentarse a conversar, compartir y disfrutar de un momento de celebración.

MÁS QUE ENTREGAR ALIMENTOS FUE COMPARTIR LA VIDA

Entre los asistentes se encontraban hombres, mujeres, niños y familias completas. Muchos de ellos realizan distintos trabajos informales para subsistir, como labores de limpieza de calles y áreas verdes, trabajos temporales en la recolección de frutas o como cuidadores de vehículos.

Desde la organización destacaron que el objetivo de esta iniciativa va más allá de entregar una comida “Lo que nosotros buscamos primero es compartir lo que tenemos con el que necesita y compartir su vida”, señaló la Hermana Teresa Ciancio del Instituto Sagrado Corazón, relevando la importancia de generar espacios donde quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad puedan sentirse acogidos y parte de una comunidad.

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Indicó que en esta labor también participan otras instituciones y establecimientos educacionales, que colaboran con distintas comidas durante la semana, mientras el Instituto Sagrado Corazón participa principalmente en la entrega del desayuno, otras organizaciones apoyan con almuerzos y onces.

“ES MUY HERMOSA ESTA OBRA QUE HACEN”

Para quienes reciben este apoyo, estos espacios tienen un significado especial, relató Ludovina Hidalgo Torres, quien actualmente vive junto a su hija y anteriormente residió en un cité, experiencia que le permitió conocer de cerca las dificultades que enfrentan muchas familias. “Para mí es muy bueno porque yo en este momento estoy en una situación un poquito baja. Como no puedo trabajar, no puedo tener mis cosas como corresponden. Entonces me gusta esto porque nos da una alegría y una satisfacción”, expresó.

Ludovina contó además que durante años trabajó como carnicera en un supermercado, donde permaneció 13 años, hasta que debió dejar su empleo debido a problemas en sus piernas. Actualmente participa de las actividades de la Parroquia San Francisco de Asís y valora el apoyo que allí recibe “Es muy lindo, muy hermosa esta obra que hacen acá”, comentó, destacando que muchas de las personas que llegan hasta estos espacios no cuentan siquiera con un lugar donde pasar la noche. Su testimonio refleja el sentido de una jornada que busca dignificar desde lo cotidiano, sentarse a la mesa, compartir una conversación y hacer sentir al otro que es bienvenido. “Hay gente que duerme en la calle y es muy lindo que aquí hagan esta obra tan hermosa”, sostuvo.

De esta manera, la Cena se convirtió en mucho más que una instancia para entregar alimentos. Fue un espacio de encuentro donde la solidaridad se expresó en torno a una mesa y donde la comunidad volvió a recordar que acompañar también significa escuchar, compartir y reconocer la dignidad de cada persona.