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Colo Colo enfrenta a Audax Italiano buscando seguir en la cima de la tabla

Te contamos la previa del duelo Colo Colo vs Audax Italiano, que se enfrentarán en Monumental mañana a las 17:30 horas. Franco Jimenez Lazo será el árbitro del partido.

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Colo Colo y Audax Italiano se medirán mañana a las 17:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 21 del campeonato chileno y se disputará en Monumental.

Así llegan Colo Colo y Audax Italiano

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno

Colo Colo derrotó por 2 a 1 a Universidad de Chile en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 8 goles y ha convertido 13.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

Audax Italiano sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con U. La Calera. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 5 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Colo Colo resultó vencedor por 0 a 1.

El local está puntero con 49 puntos (16 PG – 1 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG – 7 PE – 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Franco Jimenez Lazo.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 U. Católica 33 20 10 3 7 14
4 Palestino 33 21 10 3 8 3
13 Audax Italiano 22 20 5 7 8 -3

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Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Huachipato: 6 de septiembre – 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs D. Concepción: 13 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Coquimbo Unido: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs D. Concepción: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs O'Higgins: 13 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs U. Católica: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
Horario Colo Colo y Audax Italiano, según país
  • Argentina: 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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