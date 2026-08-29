Deportes Limache y Everton se encuentran en la fecha 21

Deportes Limache y Everton se enfrentan por la fecha 21 del campeonato chileno, en el estadio el Teniente, desde las 17:30 horas.
Así llegan Deportes Limache y Everton
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno
Deportes Limache sacó un triunfo frente a Huachipato, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 3 perdidos, con una cifra de 11 goles en contra y registró 10 a favor.
Últimos resultados de Everton en partidos del campeonato chileno
Everton llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a U. Concepción. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 12 goles y le han anotado 8 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Everton fue el ganador por 1 a 0.
El local está en el séptimo puesto con 27 puntos (8 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (8 PG – 6 PE – 6 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Reinerio Alvarado González.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|49
|20
|16
|1
|3
|22
|2
|Universidad de Chile
|36
|20
|10
|6
|4
|12
|3
|U. Católica
|33
|20
|10
|3
|7
|14
|6
|Everton
|30
|20
|8
|6
|6
|8
|7
|Deportes Limache
|27
|19
|8
|3
|8
|7
Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 17: vs Ñublense: 2 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Cobresal: 7 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs U. La Calera: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Palestino: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 22: vs U. Católica: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Ñublense: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs D. La Serena: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Limache y Everton, según país
- Argentina: 18:30 horas
- Colombia y Perú: 16:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas
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