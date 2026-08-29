Deportes Limache y Everton se encuentran en la fecha 21

Deportes Limache y Everton se enfrentan por la fecha 21 del campeonato chileno, en el estadio el Teniente, desde las 17:30 horas.

Así llegan Deportes Limache y Everton

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno

Deportes Limache sacó un triunfo frente a Huachipato, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 3 perdidos, con una cifra de 11 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos del campeonato chileno

Everton llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a U. Concepción. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 12 goles y le han anotado 8 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Everton fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto con 27 puntos (8 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (8 PG – 6 PE – 6 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Reinerio Alvarado González.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22 2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12 3 U. Católica 33 20 10 3 7 14 6 Everton 30 20 8 6 6 8 7 Deportes Limache 27 19 8 3 8 7

Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 17: vs Ñublense: 2 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Cobresal: 7 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs U. La Calera: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Palestino: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 22: vs U. Católica: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Ñublense: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs D. La Serena: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Horario Deportes Limache y Everton, según país

Argentina: 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

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