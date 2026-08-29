El despertar del Pukará: un triunfo para la memoria y el patrimonio de O’Higgins

Uno de esos tesoros invaluables en la región de O’Higgins es el Cerro Grande de La Compañía, en la comuna de Graneros, donde se encuentra el Pukará de La Compañía, una imponente fortaleza que resguarda la memoria de nuestro territorio. No estamos hablando de un sitio arqueológico cualquiera; la ciencia lo ha identificado como el asentamiento más austral del Tawantisuyu con evidencia científica de actividades estatales del Imperio Inca. Es un patrimonio de relevancia no solo regional, sino que internacional.

Sin embargo, durante décadas, este gigante de 667 metros sobre el nivel del mar ha permanecido en un injusto olvido, asediado por las complejidades de encontrarse en manos privadas.

La desprotección histórica de este Monumento Histórico (declarado como tal en 1992) se hizo dolorosamente evidente a fines de la década de 1990 y, más recientemente, en junio de 2021. En ese entonces, una devastadora excavación para instalar las bases de una tercera antena de telecomunicaciones dañó gravemente los muros perimetrales de la fortaleza debido al ingreso de maquinaria pesada. Una herida profunda a nuestra identidad colectiva que gatilló una demanda por daño ambiental por parte del Consejo de Defensa del Estado.

Pero la historia ha tomado un rumbo de profunda esperanza. El reciente acuerdo sancionado por el Segundo Tribunal Ambiental a comienzos de agosto de 2026 marca un hito sin precedentes: la transferencia de aproximadamente 65 hectáreas del cerro a la Universidad de O’Higgins (UOH), institución que asumirá la responsabilidad histórica de su protección, recuperación y puesta en valor.

Este acuerdo —fruto de un trabajo colaborativo iniciado en 2023 por el exrector Rafael Correa y consolidado por la actual rectora Fernanda Kri— demuestra que la justicia ambiental puede transformarse en un motor de desarrollo cultural y educativo para la región. En lugar de quedar en la mera sanción monetaria, el fallo judicial abre las puertas para reparar el daño mediante la entrega del patrimonio a una entidad pública y académica capaz de gestionarlo a largo plazo.

La UOH asume un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad extraordinaria para poner la ciencia y el conocimiento al servicio directo de la comunidad. Las medidas comprometidas en el acuerdo no son menores: contemplan la recuperación de las áreas dañadas, la eliminación definitiva del acceso vehicular a la cumbre, la habilitación de un circuito peatonal de 700 metros, la construcción de un cierre periférico y el retiro de una de las antenas. Todo esto bajo un Plan de Manejo que priorizará la investigación arqueológica y arqueobotánica, el resguardo del ecosistema y la apertura del espacio para visitas educativas y las prácticas rituales de los pueblos indígenas de la provincia de Cachapoal.

Dejar atrás el abandono de un Monumento Histórico para transformarlo en un «patrimonio vivo», cercano a las escuelas, abierto a la investigación científica de frontera y respetuoso de las comunidades originarias es un triunfo ciudadano que debemos celebrar. El Pukará de La Compañía ya no será un tesoro oculto solo para especialistas. A partir de hoy, gracias a este histórico acuerdo, vuelve a pertenecer al pueblo de la región de O’Higgins para enseñarnos quiénes fuimos e inspirar hacia dónde vamos.