Estudiantes de Rengo conocieron funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Rapel

Con el objetivo de acercar a los estudiantes de la educación técnico-profesional a su futuro campo laboral, 35 alumnos de la especialidad de Electricidad del Liceo Industrial Esteban Leyton Soto de Rengo, visitaron la Central Hidroeléctrica Rapel, ubicada en la comuna de Litueche.

La actividad permitió a los jóvenes conocer directamente el funcionamiento de una instalación energética y observar en terreno procesos que forman parte de su formación académica, además de interiorizarse sobre las distintas alternativas de especialización y empleo que ofrece la industria.

La seremi de Energía, Alejandra Avendaño, valoró la iniciativa y destacó el trabajo conjunto entre organismos públicos y privados para generar este tipo de experiencias.

“Esto es parte del trabajo colaborativo entre el sector público y privado, en este caso con la Cámara Chilena de la Construcción y la empresa ENEL”, señaló la autoridad.

Avendaño agregó que, la visita permitió a los estudiantes conocer cómo este tipo de instalaciones contribuyen al desarrollo energético de la región y , al mismo tiempo, vincular los contenidos que reciben en las aulas con experiencias prácticas relacionadas con sus especialidades.

Alumnos de la especialidad de Electricidad del Liceo Industrial Esteban Leyton Soto, de Rengo, visitaron la Central Hidroeléctrica Rapel.

Para el profesor de Electricidad del establecimiento, Alex Garrido, la jornada resultó especialmente significativa, ya que los alumnos pudieron descubrir nuevas posibilidades profesionales dentro de su área.

“Los estudiantes pudieron aprender que pueden tener más campo laboral, como la automatización. Nos abrieron mucho las puertas y estamos muy agradecidos. Fue muy interesante la manera en que nos enseñaron el proceso de la energía, desde la generación, transmisión y distribución”, sostuvo.

La experiencia también fue valorada por los propios estudiantes. Yeritza Muñoz, alumna de cuarto medio, destacó que para quienes cursan una carrera técnico-profesional este tipo de actividades representa una oportunidad concreta para conocer las opciones que existen una vez que egresen.

“Me pareció una muy buena idea venir a esta central. Para nosotros, estudiantes de educación técnico-profesional, es una muy buena experiencia y también nos permite conocer las ofertas laborales existentes, que acá son varias”, comentó.

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Desde la Cámara Chilena de la Construcción también destacaron el aporte de la iniciativa, donde Felipe Bastías, representante de la entidad, señaló que la visita permitió a los jóvenes ampliar su perspectiva respecto de las posibilidades que ofrece la industria energética.

La jornada se enmarcó así en una estrategia de vinculación entre el mundo educativo y productivo, entregando a los estudiantes herramientas para conocer de manera directa las oportunidades que existen en su área de formación y proyectar sus futuras trayectorias laborales.