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Festival de Canto por Travesura abre convocatoria nacional para su segunda versión en Pumanque

El certamen de versos inéditos seleccionará a 10 participantes, quienes competirán en octubre por premios de hasta $1,5 millones.

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La Agrupación Cultural Semillas de Pueblo Chico de Pumanque lanzó oficialmente la segunda versión del Festival de Canto por Travesura, iniciativa que busca poner en valor la creación poética y el canto tradicional, convocando a cultores y cultoras de distintas partes del país.

El hito de lanzamiento se realizó en el Centro Cultural La Merced de Rancagua, instancia en la que fueron presentadas las bases del concurso, cuya competencia final se desarrollará los días 16 y 17 de octubre en la localidad de Nilahue de Cornejo, comuna de Pumanque.

El festival contempla la participación de 10 creaciones inéditas, las que serán escogidas previamente por un comité de expertos. Una vez seleccionadas, sus autores e intérpretes deberán presentarse ante un jurado que conocerá los versos por primera vez durante la competencia y determinará a los ganadores tras las dos jornadas de festival.

La presidenta de la Agrupación Cultural Semillas de Pueblo Chico, Laura Cabrera Barraza, destacó que la primera versión, realizada en octubre del año pasado, tuvo una positiva convocatoria, con más de 42 creaciones recibidas, de las cuales 10 fueron seleccionadas para competir.

De esta forma, aseguró que “estamos dando el puntapié inicial con el lanzamiento de la segunda versión del Festival de Canto por Travesura”, señaló Cabrera, quien explicó que las bases están disponibles en redes sociales de la agrupación para quienes quieran participar.

En cuanto a los reconocimientos, el certamen contempla incentivos económicos para los tres primeros lugares. El primer premio será de $1,5 millones, además de una estatuilla; el segundo lugar recibirá $700 mil, mientras que el tercer puesto, correspondiente al reconocimiento al mejor intérprete, obtendrá $400 mil.

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El lanzamiento reunió a representantes de la organización y autoridades para dar a conocer la nueva versión del festival, a realizarse durante octubre en Pumanque.

La iniciativa forma parte del plan de gestión patrimonial de la agrupación y cuenta con financiamiento del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales (FOP) 2026, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Desde la institucionalidad cultural regional valoraron la realización de esta segunda versión y su aporte a la preservación de expresiones propias del territorio.

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Tamara Jofré, sostuvo que “dentro de nuestro territorio regional hay varios exponentes, hay varios creadores y no sólo de una generación que uno piensa, sino también hay una generación de jóvenes que están interesados en cultivar esta identidad nuestra de la región”.

Por ende, destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer a O’Higgins como un espacio de difusión del canto a lo divino y del canto por travesura, relevando además la participación de nuevas generaciones.

La autoridad agregó que la convocatoria, abierta a cantores de O’Higgins y de otras regiones del país, contribuye tanto al desarrollo cultural como al rescate de la identidad regional. En ese sentido, valoró especialmente que la competencia tenga como escenario a Nilahue de Cornejo, localidad rural de Pumanque con una reconocida tradición ligada al canto a lo divino y al canto por travesura.

Con esta segunda edición, la Agrupación Cultural Semillas de Pueblo Chico busca consolidar el festival como un espacio para que la creación poética y la tradición oral continúen transmitiéndose entre generaciones, llevando una expresión profundamente vinculada al mundo rural de O’Higgins a nuevos públicos y territorios.

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