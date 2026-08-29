Graneros: Condena de 12 años de presidio para sujeto que dio muerte con arma cortante a su víctima

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó, con costas, a Luis Alberto Saavedra González a la pena 12 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple, ilícito perpetrado en enero de 2024, en la comuna de Graneros.

En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Saavedra González las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

LOS HECHOS

El tribunal dio por acreditado que aproximadamente a las 23:00 horas del 26 de enero de 2024, la víctima estaba en la vereda norte de la avenida La Compañía de la comuna de Graneros, lugar donde se encontró con otros sujetos, entre ellos Luis Alberto Saavedra González, “comenzando entonces una discusión entre el imputado y la víctima, por lo que ambos se dirigen al oriente de la avenida la Compañía en las cercanías de un estacionamiento de taxis donde ambos continúan discutiendo, de pronto, el imputado Luis Alberto Saavedra González se acercó a la víctima y, con un cuchillo y con intención de matar, propinó un corte en el tórax y se dio a la fuga del lugar”.

Tras la agresión con arma blanca, la víctima intentó retornar al lugar donde se encontraba inicialmente, ingresó a una botillería y “pidió ayuda a uno de los trabajadores del lugar, diciéndole que había sido apuñalado, para luego, caer abatido en el mismo lugar. Este trabajador avisó a su jefe y este último contactó a Carabineros y SAMU, quienes al llegar al local de venta de alcoholes, constatan el estado de salud de la víctima, lo trasladan hasta el hospital comunal, donde finalmente a las 01:22 horas, fallece debido a la gravedad de sus lesiones”.