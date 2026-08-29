HORÓSCOPO DEL SÁBADO 29 DE AGOSTO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Tu falta de prudencia provocará un malentendido con tu pareja que no pasará a mayores, pero que te dejará en evidencia. Corrige tu tendencia a hablar demasiado para evitar situaciones que nada aportan a tu vida sentimental.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si no tienes pareja, aprovecha las situaciones, pero ten en cuenta que no encontrarás en ellas algo definitivo. Algún pariente o amigo podría pedirle un préstamo, y deberá explicar su situación económica.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tendrás buenos presentimientos u olfato para los asuntos económicos. Es posible que tengas un presentimiento en este sentido que te salve de la pérdida de mucho dinero. Mal día para tomar decisiones apresuradas y para planes a largo plazo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Debes adaptar tu ritmo de trabajo a las nuevas situaciones; comienzas a sentirte parte de un proyecto que avanzará hacia un objetivo común. En el amor, tu obstinación puede llegar a perjudicar la vida en pareja. Debes aprender a ceder y a escuchar más.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Arreglarás algunos asuntos domésticos y familiares, pero tendrás que preocuparte unos días por un problema de salud propio que te dará más molestias de las que esperabas. Un poco de paciencia.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Lucharás contra tu propia pereza. El ánimo no andará decaído, pero el cuerpo sí que parece querer tomarse un descanso y no consigue reunir fuerzas para moverse. Ten en cuenta este hecho antes de comprometerte a ciertos planes, aunque sea fin de semana, tienes que descansar.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Recibirás algún tipo de invitación que, por desgracia, es muy posible que te veas obligado a rechazar. Otro tipo de obligaciones requerirán de tu atención. En cualquier caso, no te preocupes: en breve podrás compensar a la persona a la que has decepcionado.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La melancolía y la soledad que sientes son pasajeros y pronto podrás volver a sentir el optimismo y el buen humor que te caracterizan. Procura ahorrar ahora lo que posiblemente tendrás que gastar dentro de poco por alguna razón doméstica.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Pasas por unos momentos en que necesitas que te apoyen y confíen en ti. Aunque no es muy habitual verte en esta situación, al fin comprenderás que todos somos humanos y tomarás en consideración los consejos sobre tus acciones y opiniones.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La alineación planetaria propicia la mejora de los problemillas que han aparecido con la persona amada. Aunque no tienen gran importancia, el distanciamiento se ha hecho notable. Recuperarás la ilusión y las buenas energías. Vives un gran momento vital.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Si estás pensando en invertir en propiedades inmobiliarias, puede parecer un momento ideal para ello, pero algún experto puede aconsejarte que esperes un momento todavía mejor o que te fijes en cuestiones menores, pero a la larga importantes.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Día muy poco adecuado para los trabajos domésticos, todo ser hará muy cuesta arriba, tal vez el trabajo pese demasiado en el ánimo de los Piscis, que serán más propensos a evadirse por cualquier medio, antes que estar en casa.