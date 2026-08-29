Magallanes necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Santiago Wanderers tendrá hoy como rival a Magallanes, a las 15:00 horas en Playa Ancha, por la fecha 23 del campeonato 2026.

Así llegan Santiago Wanderers y Magallanes

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026

Santiago Wanderers venció 1-0 a San Luis en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y 3 terminaron en empate. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes venció en casa a Dep. Santa Cruz por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 13 goles y ha recibido 9 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Santiago Wanderers.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 38 puntos (10 PG – 8 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 35 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (10 PG – 5 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Santiago Wanderers 38 21 10 8 3 16 2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15 3 Magallanes 35 21 10 5 6 2 4 D. Antofagasta 34 21 9 7 5 14 5 Unión Española 34 21 10 4 7 2

Fechas y rivales de Santiago Wanderers en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 23: vs Magallanes: 29 de agosto – 16:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Deportes Iquique: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Deportes Temuco: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Cobreloa: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Curicó Unido: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 23: vs Santiago Wanderers: 29 de agosto – 16:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs U. San Felipe: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs D. Copiapó: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs D. Puerto Montt: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Horario Santiago Wanderers y Magallanes, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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