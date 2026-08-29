Obispado realiza encuentro por Semana Social del Mes de la Solidaridad

Un llamado a generar espacios de diálogo y colaboración entre la Iglesia y los representantes de la región en el Congreso realizó el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, quien invitó a parlamentarios de O’Higgins a un encuentro para conversar sobre los principales desafíos sociales que enfrenta la comunidad.

La invitación fue acogida positivamente por los parlamentarios, quienes destacaron la importancia de abrir instancias de conversación más allá de las diferencias políticas y de buscar puntos de encuentro que permitan avanzar en soluciones para las personas y familias que más lo necesitan.

El encuentro se realizó este miércoles 26 de agosto, en el marco de la Semana Social del Mes de la Solidaridad, y contó con la participación del senador Javier Macaya, un representante de la senadora Alejandra Sepúlveda y los diputados Fernando Ugarte, Natalia Romero y Carolina Cucumides. También estuvieron presentes sacerdotes y miembros del Consejo de Gobierno de la Diócesis de Rancagua.

Durante la reunión, el vicario de Educación, presbítero Patricio Cavour, presentó antecedentes pastorales y demográficos sobre la realidad actual de la Iglesia en O’Higgins, su presencia en las comunidades y el trabajo social que desarrolla en distintos ámbitos.

A partir de esta exposición se abrió un diálogo, moderado por monseñor Vera, en el que se abordó el rol que pueden cumplir la Iglesia y las instituciones públicas frente a las distintas necesidades sociales de la región.

Uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto y generar puentes de colaboración, especialmente en apoyo de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

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El encuentro, realizado en el Obispado de Rancagua, se enmarcó en la Semana Social del Mes de la Solidaridad.

Para los parlamentarios, la iniciativa del obispo constituyó una oportunidad para compartir distintas miradas sobre la realidad regional y avanzar en una colaboración que permita responder de mejor manera a las necesidades de las comunidades.

El encuentro se desarrolló en un contexto marcado por diversos desafíos sociales a nivel nacional y regional, y dejó planteada la importancia de continuar generando instancias de diálogo entre la Iglesia, las autoridades y otros actores de la sociedad civil.

La convocatoria de monseñor Guillermo Vera se enmarcó así en el espíritu de la Semana Social del Mes de la Solidaridad: promover el encuentro, escuchar las distintas realidades y buscar, desde la colaboración, caminos concretos para poner a las personas y especialmente a quienes más necesitan apoyo en el centro de la acción social.