PDI realiza fiscalización migratoria en la fiesta de Santa Rosa de Pelequén

El Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Rancagua, con apoyo de la Bicrim Rengo, realizaron fiscalizaciones en los alrededores del Santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en la comuna de Malloa. El objetivo fue revisar antecedentes, verificar órdenes vigentes y detectar situaciones de ingreso irregular.

Durante el procedimiento se controlaron a 30 personas, de las cuales tres fueron notificadas. De ellas, dos fueron denunciadas por ingreso al territorio nacional por paso no habilitado, mientras que la tercera fue por exceder la vigencia de su permanencia en el país.

El subprefecto Jean Pierre Tilleria, jefe del Departamento de Migración y Policía Internacional de Rancagua, señalo que “estos controles son muy importantes y se continuarán realizando de manera constante en todo el país y, por supuesto, en nuestra región de O’Higgins”.