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Prisión preventiva para imputado por el crimen de mujer ocurrido en Pichidegua

150 días para investigar los hechos decretó el Tribunal tras este hecho que conmocionó a la comuna.

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El jefe de la Brigada de Homicidios Rancagua, subprefecto Juan Reyes, entregó detalles de la detención del sujeto imputado por el homicidio de una mujer de 60 años ocurrido en la comuna de Pichidegua. Informó que funcionarios de la Brigada de Homicidios de Rancagua, en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, lograron identificar y detener al presunto autor del homicidio de una mujer.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones, el trabajo científico-técnico desarrollado en el sitio del suceso permitió reunir medios de prueba suficientes para posicionar al imputado en el lugar de los hechos, logrando establecer su identidad. Con estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó la respectiva orden de detención en su contra.

Fue detenido en Peumo

Durante esa misma jornada se realizaron diversas diligencias en las comunas de Pichidegua y Peumo. En esta última localidad fue ubicado el automóvil en el que se movilizaba el imputado, vehículo que fue sometido a peritajes, permitiendo levantar evidencia de importancia para el desarrollo de la investigación.

Posteriormente, durante el jueves, detectives de la Brigada de Homicidios de Rancagua, en conjunto con funcionarios de la PDI de San Vicente, efectuaron diversas diligencias destinadas a ubicar al imputado y reunir nuevas evidencias relacionadas con el crimen.

En ese contexto, los detectives materializaron diversas órdenes de entrada y registro en domicilios pertenecientes a familiares del sospechoso. Finalmente, en la comuna de Peumo, se concretó la detención del imputado.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia, siendo formalizado ante el Juzgado de Garantía de San Vicente por el delito de homicidio.

Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva, fijando un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

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