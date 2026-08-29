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Refuerzan seguridad vial y fiscalización por masiva llegada de peregrinos a Santa Rosa de Pelequén

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Con un despliegue preventivo y de fiscalización en terreno, autoridades regionales reforzaron las medidas de seguridad vial en Pelequén, comuna de Malloa, ante el aumento de visitantes que llegan a la localidad con motivo de la tradicional festividad de Santa Rosa.

En el acceso al Santuario se desarrolló un operativo de seguridad vial encabezado por el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de O’Higgins, Julio Gutiérrez, junto a la delegada presidencial regional, el seremi de Seguridad Pública, el general de Carabineros y representantes de SENDA e ISA VÍAS.

Durante la jornada, las autoridades y equipos desplegados entregaron folletería preventiva y elementos reflectantes a peatones y conductores, reforzando recomendaciones asociadas al autocuidado, respeto de las normas de tránsito, conducción responsable y especial precaución en zonas con alta presencia de personas.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Julio Gutiérrez, destacó que “estamos frente a una celebración que genera un importante aumento de desplazamientos hacia Pelequén, por lo que nuestro foco está puesto en prevenir y entregar condiciones más seguras para todos. Estamos reforzando la fiscalización y, al mismo tiempo, acercándonos a conductores y peatones con recomendaciones concretas de autocuidado. El llamado es a planificar el viaje, respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades y, especialmente, conducir siempre con responsabilidad”.

FISCALIZACIÓN REFORZADA

Paralelamente, los equipos de Fiscalización de la Seremi de Transportes mantienen controles a distintos tipos de transporte en la localidad, particularmente en sectores de alta circulación como la intersección de Ruta 5 con Ruta 66.

El despliegue busca verificar el cumplimiento de la normativa vigente y contribuir a que los viajes hacia y desde Pelequén se desarrollen de manera segura y ordenada durante las jornadas de mayor afluencia.

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Desde la Seremi de Transportes reiteraron el llamado a preferir el transporte público cuando sea posible, evitar distracciones al volante, no conducir bajo los efectos del alcohol y extremar la precaución ante el importante flujo de peatones, especialmente en los accesos al Santuario y principales rutas de la comuna.

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