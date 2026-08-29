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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Tercera A: Chimbarongo FC pierde en los descuentos y se mantiene colista en la Tercera A

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Una derrota sentenciada en los descuentos frente a Quintero Unido sufrió Chimbarongo FC.

Por la fecha 21 de la Tercera División A, el conjunto que comenzó a dirigir Fred Gayoso cumplía un muy buen papel hasta el minuto 90, ya que, en el tiempo de agregado, el conjunto local encontró la llave para sentenciar una nueva derrota mimbrera.

En el 18′, el conjunto porteño abrió el marcador por intermedio de Matías Leiva. Pero, Chimbarongo, lo emparejó en el 32′ por intermedio de Alonso Mella.

Dos tantos en el tiempo de agregado

La igualdad se mantuvo por largos minutos, y cuando se pensaba que el elenco verde volvía con un punto a la región de O’Higgins, Quintero Unido logró cerrarlo.

En el 90’+2′, los «Tiburones» consiguieron el 2-1 con el gol de Benjamín Díaz. Y, en el 90’+5′, Tomás Marchant decretó el 3-1 definitivo.

14 son los puntos que acumula el cuadro de la ciudad del mimbre, y ocupa el puesto 14 (último lugar). En la siguiente fecha, Chimbarongo jugará en casa contra Rodelindo Román. Ahora bien, si ANFA decide disputar la fecha pendiente, tendría que ir a Puente Alto.

Los mimbreros no pudieron contra uno de los protagonistas del torneo de Tercera A: Quintero Unido.. Foto: Claudio Ferrada – @golframe.23

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