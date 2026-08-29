Tercera A: Deportes Rancagua consiguió importantísima victoria en Lo Barnechea

Este sábado, por la jornada 21 de la Tercera División A, Deportes Rancagua consiguió una importantísima victoria sobre Atlético Oriente, para quedar ad portas de estar en zona de clasificación a la liguilla de ascenso al profesionalismo.

En la cancha sintética del estadio municipal de Lo Barnechea, los pupilos de Ítalo Pinochet consiguieron en una ráfaga de 32 minutos ponerse 0-3 en ventaja.

En el 3′, Camilo Leiton abrió el marcador; en el 27′ Julio Zúñiga concretó mediante un tiro penal el segundo tanto, y; Álvaro Arredondo, en el 35′, puso la tercera diana.

Pero, en el 38′, Francisco Ponce puso el descuento parcial para irse 1-3 al descanso.

Lo ganó sobre el final

En el complemento, el cuadro local dirigido técnicamente por Agustín Salvatierra, logró en el 61′ y el 64′ los goles del empate a tres, con las anotaciones de Francisco Ponce y Maximiliano Osorio.

Pero, cuando parecía que la igualdad se establecía, el «Depo» se fue con todo a buscar la victoria y la encontró en el 85′ gracias a un golazo de Kevin Reyes para sentenciar el encuentro y decretar el 3-4.

Con esta victoria, Deportes Rancagua escala a 31 puntos y queda muy cerca de estar en posición de promoción, restando aún seis jornadas para finalizar la temporada regular.

El siguiente partido para el elenco rancagüino será el fin de semana venidero frente a Lautaro de Buin. Pero, si se disputa la fecha libre, el rival sería Naval, también en Rancagua.