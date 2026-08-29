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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

U. San Felipe se enfrentará ante Dep. Santa Cruz por la fecha 23

Dep. Santa Cruz se mide ante U. San Felipe en el estadio Municipal de San Felipe a las 12:30 horas. El partido será supervisado por Manuel Vergara Rodríguez.

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Por la fecha 23 del campeonato 2026, U. San Felipe se mide hoy frente a Dep. Santa Cruz, a partir de las 12:30 horas en el estadio Municipal de San Felipe.

Así llegan U. San Felipe y Dep. Santa Cruz

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Curicó Unido. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz cayó derrotado 0 a 1 ante Magallanes. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 7.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y U. San Felipe se impuso por 1 a 3.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 20 puntos (5 PG – 5 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (3 PG – 7 PE – 11 PP).

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Manuel Vergara Rodríguez es el árbitro designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 38 21 10 8 3 16
2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15
3 Magallanes 35 21 10 5 6 2
14 U. San Felipe 20 21 5 5 11 -22
15 Dep. Santa Cruz 16 21 3 7 11 -13

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs Dep. Santa Cruz: 29 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Magallanes: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs San Luis: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs D. Copiapó: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs U. San Felipe: 29 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Unión Española: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Iquique: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Recoleta: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
Horario U. San Felipe y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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