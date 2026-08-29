Unión Española pretende extender su racha positiva ante Rangers

Hoy, a partir de las 17:30 horas, juegan Unión Española y Rangers por la fecha 23 del campeonato 2026, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

Así llegan Unión Española y Rangers

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

Unión Española viene de ganar en su encuentro anterior a Cobreloa con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y ganar 2, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers venció 2-1 a San Marcos en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 9 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 34 puntos (10 PG – 4 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG – 6 PE – 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Santiago Wanderers 38 21 10 8 3 16 2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15 3 Magallanes 35 21 10 5 6 2 5 Unión Española 34 21 10 4 7 2 16 Rangers 9 21 1 6 14 -19

Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 23: vs Rangers: 29 de agosto – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Dep. Santa Cruz: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Curicó Unido: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Deportes Temuco: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Deportes Iquique: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 23: vs Unión Española: 29 de agosto – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Deportes Temuco: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs D. Puerto Montt: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Deportes Iquique: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs U. San Felipe: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Horario Unión Española y Rangers, según país

Argentina: 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

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