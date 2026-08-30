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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Cobreloa enfrenta a San Marcos para subirse a la cima

La previa del choque de Cobreloa ante San Marcos, a disputarse en Municipal de Calama mañana desde las 20:00 horas.

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A partir de las 20:00 horas, Cobreloa y San Marcos protagonizarán mañana su choque por la fecha 23 del campeonato 2026, en Municipal de Calama.

Así llegan Cobreloa y San Marcos

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Unión Española. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 3 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos viene de perder contra Rangers por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 4 goles y recibieron 7.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el marcador favoreció a San Marcos con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el segundo puesto con 38 puntos (10 PG – 8 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (7 PG – 9 PE – 5 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17
2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15
3 San Luis 35 22 9 8 5 6
4 Magallanes 35 22 10 5 7 1
8 San Marcos 30 21 7 9 5 7

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Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs San Marcos: 31 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs San Luis: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Antofagasta: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Santiago Wanderers: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs Cobreloa: 31 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs D. Copiapó: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Recoleta: 10 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Curicó Unido: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario Cobreloa y San Marcos, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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