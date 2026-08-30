Colo Colo enfrenta a Audax Italiano buscando seguir en la cima de la tabla

El cotejo correspondiente a la fecha 21 del campeonato chileno se juega hoy a las 17:30 horas en Monumental.
Así llegan Colo Colo y Audax Italiano
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno
Colo Colo derrotó por 2 a 1 a Universidad de Chile en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 8 goles y ha convertido 13.
Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno
Audax Italiano sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con U. La Calera. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 5 en contra.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Colo Colo resultó vencedor por 0 a 1.
El local está puntero con 49 puntos (16 PG – 1 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG – 7 PE – 8 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Franco Jimenez Lazo.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|49
|20
|16
|1
|3
|22
|2
|Universidad de Chile
|36
|20
|10
|6
|4
|12
|3
|U. Católica
|33
|20
|10
|3
|7
|14
|4
|Everton
|33
|21
|9
|6
|6
|11
|13
|Audax Italiano
|22
|20
|5
|7
|8
|-3
Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 22: vs Huachipato: 6 de septiembre – 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs D. Concepción: 13 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Coquimbo Unido: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 22: vs D. Concepción: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs O'Higgins: 13 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs U. Católica: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
Horario Colo Colo y Audax Italiano, según país
- Argentina: 18:30 horas
- Colombia y Perú: 16:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas
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