U. Concepción visita a Coquimbo Unido por la fecha 16

Coquimbo Unido enfrentará a U. Concepción, en el marco de la fecha 16 del campeonato chileno, el próximo miércoles 2 de septiembre a partir de las 18:00 horas, en el Coloso del llano.

Así llegan Coquimbo Unido y U. Concepción

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido sacó un empate por en su visita a Huachipato. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Universidad de Chile..

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de enero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el marcador favoreció a U. Concepción con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el noveno puesto con 26 puntos (7 PG – 5 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (5 PG – 4 PE – 10 PP).

Juan Sepúlveda Lillo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22 2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12 3 U. Católica 33 20 10 3 7 14 9 Coquimbo Unido 26 19 7 5 7 2 15 U. Concepción 19 19 5 4 10 -19

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Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 16: vs U. Concepción: 2 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Universidad de Chile: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 16: vs Coquimbo Unido: 2 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Palestino: 6 de septiembre – 19:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Huachipato: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Cobresal: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar

Horario Coquimbo Unido y U. Concepción, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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