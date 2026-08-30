Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

U. Concepción visita a Coquimbo Unido por la fecha 16

La previa del choque de Coquimbo Unido ante U. Concepción, a disputarse en el Coloso del llano el miércoles 2 de septiembre desde las 18:00 horas. El árbitro será Juan Sepúlveda Lillo.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Coquimbo Unido enfrentará a U. Concepción, en el marco de la fecha 16 del campeonato chileno, el próximo miércoles 2 de septiembre a partir de las 18:00 horas, en el Coloso del llano.

Así llegan Coquimbo Unido y U. Concepción

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido sacó un empate por en su visita a Huachipato. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Universidad de Chile..

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de enero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el marcador favoreció a U. Concepción con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el noveno puesto con 26 puntos (7 PG – 5 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (5 PG – 4 PE – 10 PP).

Juan Sepúlveda Lillo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 U. Católica 33 20 10 3 7 14
9 Coquimbo Unido 26 19 7 5 7 2
15 U. Concepción 19 19 5 4 10 -19

Anuncios
Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 16: vs U. Concepción: 2 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Universidad de Chile: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 16: vs Coquimbo Unido: 2 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Palestino: 6 de septiembre – 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Huachipato: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Cobresal: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
Horario Coquimbo Unido y U. Concepción, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Manchester United vs Ipswich Town EN VIVO, Premier League Jornada 2: relato MINUTO A MINUTO
44 minutos hace
VALORANT lleva sus finales a Badalona
1 día hace
Abogados Cebrián es un referente en abogados de divorcio express en Madrid
2 días hace
Manchester United vs Ipswich Town EN VIVO, Premier League Jornada 2: relato MINUTO A MINUTO
44 minutos hace
VALORANT lleva sus finales a Badalona
1 día hace
Anuncios
797122_0
Ñublense visita a Deportes Limache por la fecha 17
donacion balones anfp 1
Polémica en Graneros: Exvicepresidente de Colo-Colo acusa al municipio de apropiarse de gestión de donación de balones ANFP
Anuncios
el carmen san fernando 1
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Graneros abrió su Puerta Santa
797153_0
Se enfrentan U. La Calera y D. La Serena por la fecha 21
Graficos - Cápsula 2-1
Educación Superior en O’Higgins: crece la matrícula total, pero cae el ingreso de estudiantes de primer año
797152_0
Huachipato quiere volver a festejar frente a Coquimbo Unido
Anuncios
obispo guillermo vera
Mes de la Patria: Un llamado a construir un Chile más justo y solidario
798269_0
Deportes Temuco se enfrenta ante la visita D. Puerto Montt por la fecha 23
797154_0
U. Concepción busca cortar su racha negativa ante Universidad de Chile
EDITORIAL ok
La reconstrucción pendiente: el valor de resguardar nuestra identidad arquitectónica en O’Higgins
quintero chimbarongo 1
Tercera A: Chimbarongo FC pierde en los descuentos y se mantiene colista en la Tercera A
798268_2
Unión Española sufrió una derrota por 1-0 ante Rangers con el gol de penal de Junior Arias
Anuncios
rancagua atletico 1
Tercera A: Deportes Rancagua consiguió importantísima victoria en Lo Barnechea
parlamentarios obispado 1
Obispado realiza encuentro por Semana Social del Mes de la Solidaridad
798266_2
Santiago Wanderers logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Magallanes con gol agónico
fiscalizacion pelequen
Refuerzan seguridad vial y fiscalización por masiva llegada de peregrinos a Santa Rosa de Pelequén
Anuncios
fondeporte 1
Efectúan entrega de recursos Fondeporte 2026 a organizaciones deportivas de O’Higgins
RAPEL 1
Estudiantes de Rengo conocieron funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Rapel
1 TOP Rancagua
Graneros: Condena de 12 años de presidio para sujeto que dio muerte con arma cortante a su víctima
ASOR 1
ASOR abre en Rancagua el debate sobre autoridad, confianza y seguridad en la sociedad chilena
CENA 21
Cena Solidaria Instituto Sagrado Corazón reunió a 150 personas en situación de calle en una jornada de encuentro y solidaridad
prision preventiva pichidegua
Prisión preventiva para imputado por el crimen de mujer ocurrido en Pichidegua
EXMINEROS 1
Grupo de Sewellinos «Carlos Gálvez» mantiene viva la historia minera
iglesia coinco 1
Nuevo paso para restaurar la Iglesia San Nicodemo de Coinco