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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Deportes Temuco se enfrenta ante la visita D. Puerto Montt por la fecha 23

Deportes Temuco y D. Puerto Montt se enfrentan en el estadio Germán Becker. El duelo se juega desde las 15:00 horas.

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Desde las 15:00 horas, Deportes Temuco y D. Puerto Montt se enfrentan hoy por la fecha 23 del campeonato 2026, en el estadio Germán Becker.

Así llegan Deportes Temuco y D. Puerto Montt

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco busca levantarse de su derrota ante D. Antofagasta en el Bicentenario Calvo y Bascuñan. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 7 goles marcados y con 13 en su arco.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt cayó 0 a 4 ante Deportes Iquique. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 2 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Puerto Montt lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 25 puntos (6 PG – 7 PE – 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (9 PG – 4 PE – 8 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17
2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15
3 San Luis 35 22 9 8 5 6
7 D. Puerto Montt 31 21 9 4 8 -2
12 Deportes Temuco 25 21 6 7 8 1

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Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs D. Puerto Montt: 30 de agosto – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Rangers: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Santiago Wanderers: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Unión Española: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Dep. Santa Cruz: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs Deportes Temuco: 30 de agosto – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Curicó Unido: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Rangers: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Magallanes: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs San Luis: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario Deportes Temuco y D. Puerto Montt, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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