Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Detienen a conductor que huyó de fiscalización y lesionó a funcionario de Carabineros en Pelequén

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El imputado realizó una maniobra temeraria al evadir el control policial, provocando lesiones de carácter leve a un funcionario policial que se encontraba desplegado en los servicios de tránsito.

Durante los servicios especiales dispuestos por Carabineros con motivo de la festividad de Santa Rosa de Pelequén, personal policial detuvo a un conductor que huyó de una fiscalización, realizando una maniobra temeraria que provocó lesiones de carácter leve a un funcionario.

El procedimiento se registró este domingo, cuando el funcionario policial, mientras desarrollaba labores de tránsito, observó a un vehículo ingresar por una segunda pista de circulación.

Ante esta situación, el Carabinero efectuó las indicaciones correspondientes al conductor para que continuara su desplazamiento por la Ruta 5 en dirección al sur. Sin embargo, éste hizo caso omiso a las instrucciones policiales y, al momento de ser fiscalizado, realizó una maniobra temeraria para huir del lugar en dirección al sur, lesionando al funcionario en su rodilla derecha.

De inmediato se desplegó personal policial de Colchagua, logrando ubicar y detener al conductor involucrado en los hechos.

El detenido deberá ser trasladado ante el tribunal competente para su respectivo control de detención.

Personal policial detuvo a un conductor que huyó de una fiscalización, realizando una maniobra temeraria que provocó lesiones de carácter leve a un funcionario.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Manchester United vs Ipswich Town EN VIVO, Premier League Jornada 2: relato MINUTO A MINUTO
8 horas hace
VALORANT lleva sus finales a Badalona
2 días hace
Abogados Cebrián es un referente en abogados de divorcio express en Madrid
2 días hace
Manchester United vs Ipswich Town EN VIVO, Premier League Jornada 2: relato MINUTO A MINUTO
8 horas hace
VALORANT lleva sus finales a Badalona
2 días hace
Anuncios
798265_2
No hubo goles en el empate entre Curicó Unido y Recoleta
797150_2
Leandro Hernández y Javier Correa impulsaron con dobletes la victoria 5-1 de Colo Colo frente a Audax Italiano
Anuncios
santa rosa pelequen 1
Miles de peregrinos demostraron su fervor religioso en Santuario de Santa Rosa de Lima
798263_2
D. Antofagasta golea 4-0 a D. Copiapó y Sebastián Leyton firma doblete
ohiggins puertomontt 1
Puerto Montt será el rival de O’Higgins en la disputa del último ascenso en el fútbol femenino
escuela abel bouchon
Indignación en Angostura: Millonario robo de equipamiento tecnológico afecta a la Escuela Abel Bouchon Faure
Anuncios
798262_0
Cobreloa enfrenta a San Marcos para subirse a la cima
el carmen san fernando 1
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Graneros abrió su Puerta Santa
797153_0
Se enfrentan U. La Calera y D. La Serena por la fecha 21
Graficos - Cápsula 2-1
Educación Superior en O’Higgins: crece la matrícula total, pero cae el ingreso de estudiantes de primer año
EDITORIAL ok
La reconstrucción pendiente: el valor de resguardar nuestra identidad arquitectónica en O’Higgins
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 30 DE AGOSTO
Anuncios