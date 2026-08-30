Detienen a conductor que huyó de fiscalización y lesionó a funcionario de Carabineros en Pelequén

El imputado realizó una maniobra temeraria al evadir el control policial, provocando lesiones de carácter leve a un funcionario policial que se encontraba desplegado en los servicios de tránsito.

Durante los servicios especiales dispuestos por Carabineros con motivo de la festividad de Santa Rosa de Pelequén, personal policial detuvo a un conductor que huyó de una fiscalización, realizando una maniobra temeraria que provocó lesiones de carácter leve a un funcionario.

El procedimiento se registró este domingo, cuando el funcionario policial, mientras desarrollaba labores de tránsito, observó a un vehículo ingresar por una segunda pista de circulación.

Ante esta situación, el Carabinero efectuó las indicaciones correspondientes al conductor para que continuara su desplazamiento por la Ruta 5 en dirección al sur. Sin embargo, éste hizo caso omiso a las instrucciones policiales y, al momento de ser fiscalizado, realizó una maniobra temeraria para huir del lugar en dirección al sur, lesionando al funcionario en su rodilla derecha.

De inmediato se desplegó personal policial de Colchagua, logrando ubicar y detener al conductor involucrado en los hechos.

El detenido deberá ser trasladado ante el tribunal competente para su respectivo control de detención.