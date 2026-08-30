Educación Superior en O’Higgins: crece la matrícula total, pero cae el ingreso de estudiantes de primer año

La Región de O’Higgins registra 32.067 estudiantes de Educación Superior en 2026, con un crecimiento de 2,55% respecto del año anterior. Sin embargo, el ingreso de estudiantes de primer año disminuyó 2,62%, una tendencia que se concentra especialmente entre las mujeres.

Por: Manuel Olmos Muñoz, rector del IP-CFT Santo Tomás, sede Rancagua

En nuestra primera cápsula analizamos el panorama nacional en Educación Superior. En esta oportunidad, presentaremos una mirada a la evolución de la matrícula de pregrado en la Región de O’Higgins durante el período 2007-2026, mostrando los principales indicadores del sistema regional y su comportamiento en el tiempo.

Para 2026, la región registra una matrícula total de 32.067 estudiantes, de los cuales 31.937 corresponden a pregrado y 9.595 a estudiantes de primer año. Asimismo, se identifican 5.008 mujeres y 4.587 hombres dentro de la matrícula de primer año.

Respecto del año anterior, la matrícula total aumenta un 2,55% y la matrícula de pregrado crece un 2,47%. En contraste, la matrícula de primer año disminuye un 2,62%, caída que se concentra principalmente en las mujeres, con una variación de -5,60%, mientras que los hombres presentan un leve incremento de 0,86%.

Los gráficos permiten observar la trayectoria histórica de la matrícula regional, la evolución del ingreso de estudiantes de primer año y los cambios en el número de instituciones de educación superior (IES) presentes en O’Higgins. En 2026 se registran ocho IES, lo que representa una disminución de 20%.

En síntesis: la Región de O’Higgins mantiene una tendencia positiva en su matrícula total de educación superior, pero presenta una disminución en el ingreso de nuevos estudiantes, especialmente de mujeres, constituyéndose en un indicador relevante para observar en los próximos años.

Anuncios

¿Dónde están estudiando quienes optan por continuar su formación en la Educación Superior? ¿Qué instituciones concentran las preferencias: las universidades, los Institutos Profesionales o los Centros de Formación Técnica? La respuesta será parte de nuestra próxima cápsula.