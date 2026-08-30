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Indignación en Angostura: Millonario robo de equipamiento tecnológico afecta a la Escuela Abel Bouchon Faure

Sujetos desconocidos sustrajeron valiosas herramientas de aprendizaje del Laboratorio de Computación de este establecimiento rural de San Fernando.

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Un repudiable hecho delictual quedó al descubierto durante la mañana del sábado en el sector de Angostura, luego de que se constatara el ingreso de personas desconocidas para robar en las dependencias de la Escuela Abel Bouchon Faure, en San Fernando. El ilícito fue detectado por el auxiliar del establecimiento, mientras realizaba una ronda preventiva de rutina por el recinto.

De acuerdo con la información oficial entregada por el establecimiento, los antisociales accedieron de forma directa al Laboratorio de Computación, desde donde sustrajeron un importante volumen de equipamiento de alto valor educativo. En total, el botín robado consiste en 20 tablets pedagógicas y 12 notebooks institucionales.

Tras percatarse del millonario robo, el equipo del colegio activó los protocolos de seguridad pertinentes, realizando la denuncia inmediata ante Carabineros de Chile, quienes ya se encuentran realizando las diligencias necesarias para dar con el paradero de los responsables y recuperar los artículos. De igual forma, el hecho fue notificado a la entidad Sostenedora del plantel para coordinar las acciones de apoyo correspondientes.

Desde el colegio informaron que se realizó la denuncia respectiva en Carabineros de San Fernando.

Llamado urgente al cuidado colectivo

Frente a este complejo escenario, el Equipo Directivo, Docentes y Asistentes de la Educación de la escuela expresaron su profundo pesar e indignación. Asimismo, hicieron un llamado urgente a todas las familias y vecinos de la comunidad de Angostura para que se mantengan alerta ante cualquier intento de comercialización de estos dispositivos.

En este sentido, solicitaron denunciar de inmediato a Carabineros o dar aviso al colegio si se observa o se ofrece la venta de equipos tecnológicos que porten los sellos oficiales del Ministerio de Educación o los logotipos de la Escuela Abel Bouchon.

La comunidad escolar recordó que este robo no afecta a una institución abstracta, sino de manera directa al futuro de la localidad, ya que estos dispositivos constituyen herramientas fundamentales para el aprendizaje de los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad del sector. «Cuidar la escuela es tarea y compromiso de todos», concluyeron de forma fraternal desde el establecimiento.

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