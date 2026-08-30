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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Polémica en Graneros: Exvicepresidente de Colo-Colo acusa al municipio de apropiarse de gestión de donación de balones ANFP

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El conocido dirigente deportivo local y exvicepresidente de Colo-Colo, Jorge Vergara Villarroel, denunció públicamente que la Municipalidad de Graneros se atribuyó de manera indebida la gestión para conseguir una donación de balones profesionales de entrenamiento entregados a la selección juvenil local.

Según Vergara, la obtención de este equipamiento deportivo fue el resultado de una gestión estrictamente personal ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El origen de la iniciativa

Vergara relató a El Rancagüino que la idea de gestionar esta ayuda nació tras observar directamente las precarias condiciones en las que entrenaba la selección de fútbol de la comuna: «Fui a ver un entrenamiento de la selección y vi que tenían unos balones tirillentos y malos y se me ocurrió».

Aprovechando sus contactos como exdirigente del fútbol profesional, Vergara logró que la ANFP aprobara una donación de 22 balones de alta calidad —con certificaciones de la Conmebol y la FIFA— destinados a las categorías Sub-17 de Graneros y de la Asociación Unión Esperanza de La Compañía. Por motivos de transparencia institucional, el exdirigente solicitó una carta de respaldo a Erick Rubio, encargado del Departamento de Deportes de la Municipalidad, con quien mantenía contacto. Una vez aprobados los implementos, Vergara viajó personalmente a Santiago a recogerlos. «Hice el pique a Santiago a buscar los balones… en mi auto, sin cobrarle un peso a nadie porque era un regalo mío a la gente», detalló.

La entrega y la posterior controversia

La entrega formal se concretó el pasado miércoles 12 de agosto en el Estadio Municipal, donde se entregaron los balones a Julio Valdivia, presidente de la ANFA Graneros, y a Erick Rubio, para luego ser distribuidos entre los jugadores de la categoría Sub-17.

La controversia estalló luego de que el municipio publicara de forma oficial que la donación había sido fruto de gestiones exclusivas de la Municipalidad y su Departamento de Deportes.

Ante esto, Vergara aclaró tajantemente: «el alcalde de Graneros no participó de la gestión para conseguir estos balones ni estuvo presente en su entrega». Incluso, reveló que mientras realizaba el trámite ante la ANFP le envió un mensaje de texto al propio alcalde para informarle, el cual «ni siquiera fue respondido».

Este publicación del municipio generó molestia en el exvicepresidente de Colo-Colo, al considerar que se falta a la verdad.

Un llamado a la honestidad y la transparencia

Vergara, quien cuenta con un historial de colaboraciones deportivas de bajo perfil en la comuna, expresó su frustración ante lo que calificó como una instrumentalización política del hecho. «A mí no me importa aparecer, ni fotos ni nada, pero una cosa es que me falten el respeto. Eso sí que yo no lo aguanto», enfatizó durante una entrevista.

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A través de una declaración pública emitida para el conocimiento de la comunidad de Graneros, el exdirigente recalcó que, si bien su propósito no es buscar aplausos, no puede tolerar la deshonestidad: «ayudar sin buscar reconocimiento no significa guardar silencio cuando otros se atribuyen una gestión que no realizaron».

En esa línea, insistió en la necesidad de que exista honestidad y transparencia por parte de las autoridades locales, cerrando su descargo con una petición simple: «busco algo mucho más sencillo: que se diga la verdad».

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