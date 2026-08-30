Puerto Montt será el rival de O’Higgins en la disputa del último ascenso en el fútbol femenino

Pese a intentar dar vuelta la serie contra Everton de Viña del Mar, este domingo quedó claro que O’Higgins tendrá que disputar el partido único por el último cupo de ascenso a la Primera División del futbol femenino nacional.

Luego de caer en Rancagua por 0-3, las celestes viajaron hasta el estadio Sausalito para desafiar a las viñamarinas, pero el fútbol de las “oro y cielo” les terminó dando el paso a la final por un marcador global de 8-0 (5-0 este domingo) y ganarse así el boleto para la máxima categoría nacional en 2027.

De esta manera, Everton junto a Club de Deportes Antofagasta –que derrotó a Puerto Montt- aseguran su espacio en Primera.

Partido único por el último ascenso

Con O’Higgins como protagonista, hay que esperar la programación de la ANFP para conocer dónde y cuándo se disputará el juego definitorio. Contra Puerto Montt, elenco que ganó la zona sur y que enfrentó tres veces a las rancagüinas, será esta serie.

En los lances previos, las celestes no pudieron derrotar a las “hijas del temporal”, pues las sureñas registraron dos victorias y un empate.