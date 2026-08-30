Santuario Pelequén: Obispo de Rancagua presidirá la misa central de la fiesta de Santa Rosa

Miles de peregrinos han llegado, y se espera que sigan llegando más, al Santuario de Santa Rosa de Lima de Pelequén, con motivo de la fiesta en honor a la patrona de esta localidad. En ese contexto, Misa Central, que será presidida por el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, el 30 de agosto a las 12:00 horas.

Como es tradicional, durante estos días los fieles han llegado hasta el santuario para agradecer, cumplir sus mandas, pedir por sus familias y seres queridos, y renovar su fe junto a Santa Rosa de Lima.

Para facilitar la participación de los peregrinos, el santuario estuvo abierto durante toda la noche (de sábado a domingo) y hoy cuenta con un nutrido programa de misas a lo largo de la jornada, permitiendo que quienes lleguen desde distintos lugares puedan participar de la Eucaristía.

Seminaristas acompañarán a los peregrinos

Una presencia especial durante estos días será la de los seminaristas de la Diócesis de Rancagua, quienes estarán disponibles para colaborar en las distintas actividades pastorales y litúrgicas y, especialmente, para acompañar a los peregrinos.

Su misión será estar cerca de las personas, escucharlos, ponerse al servicio de quienes lleguen hasta el santuario y promover el contacto con quienes tengan inquietudes vocacionales. También colaborarán en las celebraciones, invitando a vivir esta fiesta desde la oración, la fraternidad y el servicio.

Asimismo, hacen un llamado especial a monaguillos, jóvenes y adultos que quieran colaborar en el servicio del altar durante las celebraciones. Quienes participen deberán llegar con su alba y con disposición para servir.

Anuncios

Así, la Fiesta de Santa Rosa de Lima será no solo un momento de encuentro en torno a la patrona de Pelequén, sino también una oportunidad para vivir la fe desde el servicio y el acompañamiento.