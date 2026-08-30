Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Santuario Pelequén: Obispo de Rancagua presidirá la misa central de la fiesta de Santa Rosa

El Santuario de Santa Rosa de Lima de Pelequén está recibiendo a miles de peregrinos, por lo que hay un nutrido programa de misas y los seminaristas de la Diócesis de Rancagua estarán presentes para acompañar y servir a los fieles.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Miles de peregrinos han llegado, y se espera que sigan llegando más, al Santuario de Santa Rosa de Lima de Pelequén, con motivo de la fiesta en honor a la patrona de esta localidad. En ese contexto, Misa Central, que será presidida por el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, el 30 de agosto a las 12:00 horas.

Como es tradicional, durante estos días los fieles han llegado hasta el santuario para agradecer, cumplir sus mandas, pedir por sus familias y seres queridos, y renovar su fe junto a Santa Rosa de Lima.

Para facilitar la participación de los peregrinos, el santuario estuvo abierto durante toda la noche (de sábado a domingo) y hoy cuenta con un nutrido programa de misas a lo largo de la jornada, permitiendo que quienes lleguen desde distintos lugares puedan participar de la Eucaristía.

Seminaristas acompañarán a los peregrinos

Una presencia especial durante estos días será la de los seminaristas de la Diócesis de Rancagua, quienes estarán disponibles para colaborar en las distintas actividades pastorales y litúrgicas y, especialmente, para acompañar a los peregrinos.

Su misión será estar cerca de las personas, escucharlos, ponerse al servicio de quienes lleguen hasta el santuario y promover el contacto con quienes tengan inquietudes vocacionales. También colaborarán en las celebraciones, invitando a vivir esta fiesta desde la oración, la fraternidad y el servicio.

Asimismo, hacen un llamado especial a monaguillos, jóvenes y adultos que quieran colaborar en el servicio del altar durante las celebraciones. Quienes participen deberán llegar con su alba y con disposición para servir.

Anuncios

Así, la Fiesta de Santa Rosa de Lima será no solo un momento de encuentro en torno a la patrona de Pelequén, sino también una oportunidad para vivir la fe desde el servicio y el acompañamiento.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
VALORANT lleva sus finales a Badalona
1 día hace
Abogados Cebrián es un referente en abogados de divorcio express en Madrid
1 día hace
Juego de maletas 4Fly para cada aventura
1 día hace
VALORANT lleva sus finales a Badalona
1 día hace
Abogados Cebrián es un referente en abogados de divorcio express en Madrid
1 día hace
Anuncios
797152_0
Huachipato quiere volver a festejar frente a Coquimbo Unido
Representación de inclusión y diversidad en la educación
Modificar el SAE es necesario: la inclusión no puede reducirse a conseguir un cupo
Anuncios
obispo guillermo vera
Mes de la Patria: Un llamado a construir un Chile más justo y solidario
798269_0
Deportes Temuco se enfrenta ante la visita D. Puerto Montt por la fecha 23
797154_0
U. Concepción busca cortar su racha negativa ante Universidad de Chile
EDITORIAL ok
La reconstrucción pendiente: el valor de resguardar nuestra identidad arquitectónica en O’Higgins
Anuncios
quintero chimbarongo 1
Tercera A: Chimbarongo FC pierde en los descuentos y se mantiene colista en la Tercera A
798268_2
Unión Española sufrió una derrota por 1-0 ante Rangers con el gol de penal de Junior Arias
797155_2
Nicolás Montiel impulsó la victoria 3-0 de Everton frente a Deportes Limache con dos goles
estudiantes obispado 1
Estudiantes de educación superior dialogan con el obispo de Rancagua sobre Inteligencia Artificial
fiscalizacion migratoria pelequen 1
PDI realiza fiscalización migratoria en la fiesta de Santa Rosa de Pelequén
santacruz sanfelipe 2
90 minutos para un 0-0: Santa Cruz y San Felipe repartieron bostezos
Anuncios