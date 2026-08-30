Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Por la fecha 21 se enfrentarán U. Católica y O’Higgins

Todos los detalles de la previa del partido entre U. Católica y O'Higgins, que se jugará mañana desde las 20:45 horas en el estadio Claro Arena. Dirige Juan Lara Luco.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

U. Católica buscará sumar en su duelo de mañana ante O'Higgins, para jugar el partido por la fecha 21 del campeonato chileno, a partir de las 20:45 horas.

Así llegan U. Católica y O'Higgins

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica viene de caer por 1 a 2 frente a Ñublense. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos del campeonato chileno

O'Higgins perdió ante Palestino por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 9.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y O'Higgins se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 33 puntos (10 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (7 PG – 3 PE – 10 PP).

Juan Lara Luco fue designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 U. Católica 33 20 10 3 7 14
4 Everton 33 21 9 6 6 11
11 O'Higgins 24 20 7 3 10 -7

Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Everton: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Palestino: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Audax Italiano: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs U. La Calera: 6 de septiembre – 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Audax Italiano: 13 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Huachipato: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Católica y O'Higgins, según país
  • Argentina: 21:45 horas
  • Colombia y Perú: 19:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Manchester United vs Ipswich Town EN VIVO, Premier League Jornada 2: relato MINUTO A MINUTO
44 minutos hace
VALORANT lleva sus finales a Badalona
1 día hace
Abogados Cebrián es un referente en abogados de divorcio express en Madrid
2 días hace
Manchester United vs Ipswich Town EN VIVO, Premier League Jornada 2: relato MINUTO A MINUTO
44 minutos hace
VALORANT lleva sus finales a Badalona
1 día hace
Anuncios
797122_0
Ñublense visita a Deportes Limache por la fecha 17
797112_0
U. Concepción visita a Coquimbo Unido por la fecha 16
Anuncios
el carmen san fernando 1
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Graneros abrió su Puerta Santa
797153_0
Se enfrentan U. La Calera y D. La Serena por la fecha 21
Graficos - Cápsula 2-1
Educación Superior en O’Higgins: crece la matrícula total, pero cae el ingreso de estudiantes de primer año
797152_0
Huachipato quiere volver a festejar frente a Coquimbo Unido
Anuncios
obispo guillermo vera
Mes de la Patria: Un llamado a construir un Chile más justo y solidario
798269_0
Deportes Temuco se enfrenta ante la visita D. Puerto Montt por la fecha 23
797154_0
U. Concepción busca cortar su racha negativa ante Universidad de Chile
EDITORIAL ok
La reconstrucción pendiente: el valor de resguardar nuestra identidad arquitectónica en O’Higgins
quintero chimbarongo 1
Tercera A: Chimbarongo FC pierde en los descuentos y se mantiene colista en la Tercera A
798268_2
Unión Española sufrió una derrota por 1-0 ante Rangers con el gol de penal de Junior Arias
Anuncios
rancagua atletico 1
Tercera A: Deportes Rancagua consiguió importantísima victoria en Lo Barnechea
parlamentarios obispado 1
Obispado realiza encuentro por Semana Social del Mes de la Solidaridad
798266_2
Santiago Wanderers logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Magallanes con gol agónico
fiscalizacion pelequen
Refuerzan seguridad vial y fiscalización por masiva llegada de peregrinos a Santa Rosa de Pelequén
Anuncios
fondeporte 1
Efectúan entrega de recursos Fondeporte 2026 a organizaciones deportivas de O’Higgins
RAPEL 1
Estudiantes de Rengo conocieron funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Rapel
1 TOP Rancagua
Graneros: Condena de 12 años de presidio para sujeto que dio muerte con arma cortante a su víctima
ASOR 1
ASOR abre en Rancagua el debate sobre autoridad, confianza y seguridad en la sociedad chilena
CENA 21
Cena Solidaria Instituto Sagrado Corazón reunió a 150 personas en situación de calle en una jornada de encuentro y solidaridad
prision preventiva pichidegua
Prisión preventiva para imputado por el crimen de mujer ocurrido en Pichidegua
EXMINEROS 1
Grupo de Sewellinos «Carlos Gálvez» mantiene viva la historia minera
iglesia coinco 1
Nuevo paso para restaurar la Iglesia San Nicodemo de Coinco