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Se enfrentan U. La Calera y D. La Serena por la fecha 21

En la previa de U. La Calera vs D. La Serena, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 18:15 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. El árbitro designado será Cristián Garay Reyes.

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Por la fecha 21 del campeonato chileno, U. La Calera y D. La Serena se enfrentan mañana desde las 18:15 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

Así llegan U. La Calera y D. La Serena

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

U. La Calera viene de empatar ante Audax Italiano por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 empate y 3 derrotas, con 9 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno

El anterior partido jugado por D. La Serena acabó en empate por 3-3 ante Cobresal. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 10 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y D. La Serena se quedó con la victoria por 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 14 puntos (3 PG – 5 PE – 12 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (5 PG – 9 PE – 6 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Cristián Garay Reyes.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 U. Católica 33 20 10 3 7 14
10 D. La Serena 24 20 5 9 6 -3
16 U. La Calera 14 20 3 5 12 -20

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Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs O'Higgins: 6 de septiembre – 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Deportes Limache: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs D. Concepción: 11 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Ñublense: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Universidad de Chile: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Everton: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
Horario U. La Calera y D. La Serena, según país
  • Argentina: 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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