Air Europa, Iberia y Plus Ultra vuelven a volar a Caracas en septiembre tras los terremotos

(EUROPA PRESS) –

Air Europa, Iberia y Plus Ultra retomarán su operativa de vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela) a partir de este mes de septiembre, después de que el país latinoamericano se viera afectado por los terremotos registrados en el pasado junio.

En concreto, Air Europa será la primera aerolínea en volver a volar entre Madrid y la capital venezolana, concretamente desde mañana martes, a través de cinco frecuencias semanales –martes, jueves, viernes, sábados y domingos–, tras venir operando desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia en julio y agosto, al igual que Iberia y Plus Ultra.

«Nos alegra volver a conectar Caracas con nuestra red habitual de destinos y poder seguir acompañándote en tus próximos viajes», ha señalado Air Europa en su página web.

Mientras, Iberia recuperará la conexión con Caracas desde el próximo jueves y lo hará con tres frecuencias semanales –lunes, jueves y domingo–, según ha confirmado la compañía aérea a Europa Press.

Más tarde, el 8 de septiembre, será la fecha de regreso de Plus Ultra a Caracas con una frecuencia los martes, aunque mantendrá el resto de su operativa a Valencia hasta que el aeropuerto de la capital permita la normalidad y la recuperación total de los vuelos.

Con respecto a otras compañías, American Airlines también ha confirmado que reanudará sus vuelos directos entre Miami y Caracas a partir del próximo jueves, al igual que Iberia. De su lado, Copa Airlines reactivó la semana pasada sus conexiones con Caracas, alcanzando 29 frecuencias semanales entre Panamá y el país latinoamericano.

La operativa con Venezuela ha venido dando tumbos desde finales de 2025, después de que el Gobierno venezolano suspendiera las licencias para volar al país para Air Europa, Plus Ultra e Iberia, tras la decisión de las compañías de no volar a este destino cuando Estados Unidos emitió una alerta para «extremar la precaución» de las aeronaves que sobrevolaran el territorio.

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Sin embargo, Air Europa recuperó los vuelos a mediados de febrero de este año, mientras que Plus Ultra volvió a volar el 3 de marzo e Iberia lo anunció en abril.

Posteriormente, los terremotos ocurridos en junio obligaron a volver a modificar la operativa con la capital venezolana hasta recuperar la normalidad.