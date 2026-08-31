Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Air Europa, Iberia y Plus Ultra vuelven a volar a Caracas en septiembre tras los terremotos

Aena licita por 146 millones nuevas actuaciones en T4 y T4S de Barajas y abre un nuevo filtro de seguridad.
(Foto de ARCHIVO) Aena licita por 146 millones nuevas actuaciones en T4 y T4S de Barajas y abre un nuevo filtro de seguridad. REMITIDA / HANDOUT por AENA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 30/7/2026

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

(EUROPA PRESS) –

Air Europa, Iberia y Plus Ultra retomarán su operativa de vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela) a partir de este mes de septiembre, después de que el país latinoamericano se viera afectado por los terremotos registrados en el pasado junio.

En concreto, Air Europa será la primera aerolínea en volver a volar entre Madrid y la capital venezolana, concretamente desde mañana martes, a través de cinco frecuencias semanales –martes, jueves, viernes, sábados y domingos–, tras venir operando desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia en julio y agosto, al igual que Iberia y Plus Ultra.

«Nos alegra volver a conectar Caracas con nuestra red habitual de destinos y poder seguir acompañándote en tus próximos viajes», ha señalado Air Europa en su página web.

Mientras, Iberia recuperará la conexión con Caracas desde el próximo jueves y lo hará con tres frecuencias semanales –lunes, jueves y domingo–, según ha confirmado la compañía aérea a Europa Press.

Más tarde, el 8 de septiembre, será la fecha de regreso de Plus Ultra a Caracas con una frecuencia los martes, aunque mantendrá el resto de su operativa a Valencia hasta que el aeropuerto de la capital permita la normalidad y la recuperación total de los vuelos.

Con respecto a otras compañías, American Airlines también ha confirmado que reanudará sus vuelos directos entre Miami y Caracas a partir del próximo jueves, al igual que Iberia. De su lado, Copa Airlines reactivó la semana pasada sus conexiones con Caracas, alcanzando 29 frecuencias semanales entre Panamá y el país latinoamericano.

La operativa con Venezuela ha venido dando tumbos desde finales de 2025, después de que el Gobierno venezolano suspendiera las licencias para volar al país para Air Europa, Plus Ultra e Iberia, tras la decisión de las compañías de no volar a este destino cuando Estados Unidos emitió una alerta para «extremar la precaución» de las aeronaves que sobrevolaran el territorio.

Anuncios

Sin embargo, Air Europa recuperó los vuelos a mediados de febrero de este año, mientras que Plus Ultra volvió a volar el 3 de marzo e Iberia lo anunció en abril.

Posteriormente, los terremotos ocurridos en junio obligaron a volver a modificar la operativa con la capital venezolana hasta recuperar la normalidad.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: ¡En juego el segundo tiempo! Osasuna lidera 1-0 sobre Getafe
3 minutos hace
Lecce cayó 0-4 ante Roma con dos goles de Donyell Malen
10 minutos hace
Messi sorprende y anuncia su retiro de Argentina
27 minutos hace
EN VIVO: ¡En juego el segundo tiempo! Osasuna lidera 1-0 sobre Getafe
3 minutos hace
Lecce cayó 0-4 ante Roma con dos goles de Donyell Malen
10 minutos hace
Anuncios
Estudiantes del Instituto Tecnológico Minero de Rancagua junto a los tableros eléctricos entregados para su formación práctica
Estudiantes del Instituto Tecnológico Minero reciben tableros eléctricos para reforzar su formación práctica
DSC01193
El Teniente capacita a estudiantes en estándares de seguridad minera
Anuncios
hijo reina noruega
La Justicia concede permiso al condenado hijo de la reina de Noruega para asistir al funeral del rey Harald
ohiggins catolica 1
O’Higgins afina detalles para un duelo clave ante Universidad Católica
contrabando cigarrillos
Chimbarongo: Dos sujetos detenidos por contrabando de cigarrillos
colegio san angelo 3
Alumnos del Colegio San Ángelo conocieron el mundo del periodismo en visita a El Rancagüino
Anuncios
798618_0
Coquimbo Unido se enfrentará a Cobreloa por la llave 1
798624_0
O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7
798623_0
Se enfrentan D. Puerto Montt y Ñublense por la llave 6
798621_0
Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile
santa rosa pelequen 6
Fe, historia y reencuentro: el vibrante desarrollo de Santa Rosa de Pelequén
797151_0
Por la fecha 21 se enfrentarán U. Católica y O’Higgins
Anuncios