Alumnos del Colegio San Ángelo conocieron el mundo del periodismo en visita a El Rancagüino

En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, un grupo de estudiantes del Colegio San Ángelo de Rancagua, realizó una visita a las dependencias del Diario El Rancagüino, donde pudieron conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en un medio de comunicación y recorrer distintos espacios que forman parte de su historia.

La delegación estuvo integrada por 10 alumnos de 4° a 8° básico, quienes llegaron acompañados por una profesora, la encargada de Biblioteca y apoderados del establecimiento.

Durante el recorrido, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer la sala de prensa, los estudios de televisión de El Rancagüino TV y el área de fotografía, además de visitar el antiguo taller donde funcionó, durante décadas, la rotativa del diario.

La actividad permitió a los escolares acercarse a las distintas etapas que involucra la labor periodística, desde la recopilación de información y el trabajo de los reporteros y fotógrafos, hasta la producción audiovisual y las nuevas plataformas digitales.

Uno de los momentos más significativos de la visita fue el recorrido por el antiguo taller de impresión, espacio que guarda parte importante de la memoria de El Rancagüino y de la historia de la prensa regional.

El diario fue fundado el 15 de agosto de 1915 y, durante sus 111 años de trayectoria, ha sido testigo y cronista de los principales acontecimientos de la región de O’Higgins.

Desde el Colegio San Ángelo, destacaron el carácter enriquecedor de la experiencia y la posibilidad de que los estudiantes pudieran conocer directamente el funcionamiento de un medio de comunicación regional y acercarse a su patrimonio.

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“Nos sentimos muy acogidos por las personas que nos recibieron. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer y compartir con un patrimonio cultural, como lo es el Diario El Rancagüino”, señalaron desde el establecimiento.

El Colegio San Ángelo, ubicado en la Población San Luis de Rancagua, nació en 1996 como jardín infantil y posteriormente se trasladó a su actual ubicación en Avenida Bombero Villalobos. Desde allí desarrolla su labor educativa con estudiantes de enseñanza parvularia y básica.

La visita se transformó así en una instancia de aprendizaje y encuentro entre las nuevas generaciones y la historia de uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria de la región de O’Higgins, permitiendo a los estudiantes conocer cómo ha evolucionado el periodismo desde la época de las grandes rotativas hasta las actuales plataformas digitales.