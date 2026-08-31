Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Alumnos del Colegio San Ángelo conocieron el mundo del periodismo en visita a El Rancagüino

La delegación estuvo integrada por 10 alumnos de 4° a 8° básico, quienes compartieron con el equipo de prensa, y las áreas de fotografía y audiovisual.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, un grupo de estudiantes del Colegio San Ángelo de Rancagua, realizó una visita a las dependencias del Diario El Rancagüino, donde pudieron conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en un medio de comunicación y recorrer distintos espacios que forman parte de su historia.

La delegación estuvo integrada por 10 alumnos de 4° a 8° básico, quienes llegaron acompañados por una profesora, la encargada de Biblioteca y apoderados del establecimiento.

Durante el recorrido, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer la sala de prensa, los estudios de televisión de El Rancagüino TV y el área de fotografía, además de visitar el antiguo taller donde funcionó, durante décadas, la rotativa del diario.

La actividad permitió a los escolares acercarse a las distintas etapas que involucra la labor periodística, desde la recopilación de información y el trabajo de los reporteros y fotógrafos, hasta la producción audiovisual y las nuevas plataformas digitales.

Uno de los momentos más significativos de la visita fue el recorrido por el antiguo taller de impresión, espacio que guarda parte importante de la memoria de El Rancagüino y de la historia de la prensa regional.

El diario fue fundado el 15 de agosto de 1915 y, durante sus 111 años de trayectoria, ha sido testigo y cronista de los principales acontecimientos de la región de O’Higgins.

Desde el Colegio San Ángelo, destacaron el carácter enriquecedor de la experiencia y la posibilidad de que los estudiantes pudieran conocer directamente el funcionamiento de un medio de comunicación regional y acercarse a su patrimonio.

Anuncios

“Nos sentimos muy acogidos por las personas que nos recibieron. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer y compartir con un patrimonio cultural, como lo es el Diario El Rancagüino”, señalaron desde el establecimiento.

El Colegio San Ángelo, ubicado en la Población San Luis de Rancagua, nació en 1996 como jardín infantil y posteriormente se trasladó a su actual ubicación en Avenida Bombero Villalobos. Desde allí desarrolla su labor educativa con estudiantes de enseñanza parvularia y básica.

La visita se transformó así en una instancia de aprendizaje y encuentro entre las nuevas generaciones y la historia de uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria de la región de O’Higgins, permitiendo a los estudiantes conocer cómo ha evolucionado el periodismo desde la época de las grandes rotativas hasta las actuales plataformas digitales.

Una visita por la oficina de prensa fue parte del recorrido por el diario El Rancagüino que hicieron los alumnos del Colegio San Ángelo.
Los alumnos llegaron acompañados de profesoras, la encargada de Biblioteca y apoderados del establecimiento.
También tuvieron información sobre los programas que se hacen en vivo y en diferido para El Rancagüino TV.
Una experiencia nunca antes vivida por los estudiantes del Colegio San Ángelo en los estudios de El Rancagüino TV.
Algunas niñas aprovecharon para un ensayo en la lectura de noticias.
Los 10 estudiantes llegaron hasta el área de fotografía.
El fotógrafo Nico Carrasco compartió información sobre el trabajo que se realiza en el diario luego de cubrir una pauta.
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Atalanta y Bologna por la fecha 2
1 minuto hace
EN VIVO: Getafe logró igualar el marcador ante Osasuna
4 minutos hace
Lecce cayó 0-4 ante Roma con dos goles de Donyell Malen
17 minutos hace
EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Atalanta y Bologna por la fecha 2
1 minuto hace
EN VIVO: Getafe logró igualar el marcador ante Osasuna
4 minutos hace
Anuncios
Carros ferroviarios recuperados para el transporte de mineral en Codelco División El Teniente
Codelco El Teniente recupera cuatro carros ferroviarios que llevaban cinco años fuera de servicio
Estudiantes del Instituto Tecnológico Minero de Rancagua junto a los tableros eléctricos entregados para su formación práctica
Estudiantes del Instituto Tecnológico Minero reciben tableros eléctricos para reforzar su formación práctica
Anuncios
WhatsApp Image 2026-08-31 at 12.06.30
La prevención del juego problemático se vuelve urgente en Chile
(Foto de ARCHIVO) Aena licita por 146 millones nuevas actuaciones en T4 y T4S de Barajas y abre un nuevo filtro de seguridad. REMITIDA / HANDOUT por AENA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 30/7/2026
Air Europa, Iberia y Plus Ultra vuelven a volar a Caracas en septiembre tras los terremotos
hijo reina noruega
La Justicia concede permiso al condenado hijo de la reina de Noruega para asistir al funeral del rey Harald
ohiggins catolica 1
O’Higgins afina detalles para un duelo clave ante Universidad Católica
Anuncios
798620_0
Deportes Iquique recibirá a D. Antofagasta por la llave 3
798618_0
Coquimbo Unido se enfrentará a Cobreloa por la llave 1
798624_0
O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7
798623_0
Se enfrentan D. Puerto Montt y Ñublense por la llave 6
797112_0
U. Concepción visita a Coquimbo Unido por la fecha 16
santa rosa pelequen 6
Fe, historia y reencuentro: el vibrante desarrollo de Santa Rosa de Pelequén
Anuncios