Chimbarongo: Dos sujetos detenidos por contrabando de cigarrillos

Durante la madrugada de este domingo, Carabineros de la Subcomisaría Chimbarongo detuvo a dos personas por contrabando de cigarrillos, tras ser fiscalizadas mientras se desplazaban por la Ruta 5.

El procedimiento se registró cerca de las 03:40 horas, cuando personal policial efectuaba controles vehiculares preventivos en el kilómetro 147 de la autopista, en dirección al sur, fiscalizando un automóvil, en cuyo maletero fueron encontrados 100 cartones de cigarrillos no autorizados por la legislación nacional.

Ante esta situación, Carabineros procedió a la detención de un hombre de 23 años, chileno, y una mujer de 21 años, chilena, sin antecedentes.

Al continuar con la revisión del vehículo, el personal policial encontró además una bolsa de nylon de color negro que mantenía en su interior $5.980.000 en dinero en efectivo.

Asimismo, entre las vestimentas del primer detenido fue encontrada un arma blanca tipo mariposa, además de otros $206.000 en efectivo, siendo todas las especies trasladadas hasta la unidad policial para continuar con el procedimiento correspondiente.

Katerina Escalona, capitán de la Primera Comisaría de San Fernando, manifestó que «durante esta madrugada, se efectuaron controles a la altura del kilómetro 147, cuando fiscalizaron un vehículo particular en cuyo interior mantenía 100 cartones de cigarrillos no autorizados y 6 millones de pesos en efectivo».

Por instrucción del fiscal de turno, ambos imputados pasan durante esta jornada a control de detención, mientras que la totalidad de las especies y el dinero incautado serán remitidos al Ministerio Público.