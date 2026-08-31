Cobreloa enfrenta a San Marcos para subirse a la cima

Desde las 20:00 horas, Cobreloa y San Marcos se enfrentan hoy, en Municipal de Calama, por la fecha 23 del campeonato 2026.
Así llegan Cobreloa y San Marcos
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026
Cobreloa sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Unión Española. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 3 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026
San Marcos viene de perder contra Rangers por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 4 goles y recibieron 7.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el marcador favoreció a San Marcos con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el segundo puesto con 38 puntos (10 PG – 8 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (7 PG – 9 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Santiago Wanderers
|41
|22
|11
|8
|3
|17
|2
|Cobreloa
|38
|21
|10
|8
|3
|15
|3
|D. Antofagasta
|37
|22
|10
|7
|5
|18
|4
|San Luis
|35
|22
|9
|8
|5
|6
|9
|San Marcos
|30
|21
|7
|9
|5
|7
Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 23: vs San Marcos: 31 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs San Luis: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs D. Antofagasta: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Santiago Wanderers: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 23: vs Cobreloa: 31 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs D. Copiapó: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Recoleta: 10 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Curicó Unido: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario Cobreloa y San Marcos, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas
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